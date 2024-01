La Costa del Sol ha pasado la página de 2023 considerándolo "el mejor año turístico" de su historia. El destino malagueño recibió 14 millones de turistas, lo que supone un 9,4% más que en 2022 y un millón de turistas más que en 2019, que era hasta ahora el mejor ejercicio en ese apartado. "A partir de ahora, 2023 será el referente tanto en cifras de visitantes como en ingresos, rentabilidad y creación de empleo", proclamó durante la comparecencia en la que hizo el tradicional balance anual el presidente de Turismo Costa del Sol y de la Diputación de Málaga, Francisco Salado.

En este sentido, Salado expuso que el año pasado "también se superaron de forma notable los ingresos generados por la actividad turística con 19.137 millones de euros, un 12% más que en 2022 y 5.000 millones de euros más que en 2019".

El presidente provincial también especificó que "a diciembre de 2023, la oferta reglada de alojamiento turístico, incluyendo a las viviendas con fines turísticos, con 580.428 plazas, es un 14,7% superior a la del 2022". "Y los 11,1 millones de pasajeros estimados llegados al Aeropuerto de Málaga Costa del Sol hasta diciembre suponen un 21% más que los que lo hicieron en el 2022", añadió bajo una lluvia de datos.

En esta línea, Salado resaltó que "ha sido espectacular el crecimiento de cruceristas, con 522.000 pasajeros que implican un 52% más que los de 2022".

El dirigente de Turismo Costa del Sol destacó, además, "la subida de los viajeros alojados en establecimientos reglados, con 7,8 millones, y las pernoctaciones generadas por estos, 29 millones, ya que implican 640.000 viajeros más y 2,2 millones de aumento de las noches generadas por estos turistas". "También sube el grado de ocupación media en tres puntos porcentuales (61,4%) y se mantiene la estancia media, que es de 3,32 días", agregó.

Al mismo tiempo, Salado afirmó que "se ha incrementado el empleo respecto a 2022 en un 4,1%, con 128.430 personas ocupadas en el sector turístico, según la Encuesta de Población Activa".

El mercado internacional

Salado atribuyó "la clave de estos buenos resultados" al "extraordinario comportamiento del mercado internacional", que habría compensado una ligera caída del turismo nacional: "Tras un 2022 extraordinario, los viajeros nacionales en hoteles y apartamentos descienden un 3,4 % de enero a noviembre de 2023, respecto a 2022".

En cambió, "los viajeros internacionales han aumentando su llegada a hoteles y apartamentos en un 9,9 % en el período analizado". "Quiero destacar especialmente la recuperación del mercado alemán, con un 24,7% de aumento", indicó Salado antes de ensalzar "otra gran mejora del 4,2% en el principal mercado: el británico".

El máximo responsable del ente costasoleño enumeró el crecimiento experimentado por los turistas llegados de otros países: Países Bajos (+4,9%), Francia (+12,1%), Irlanda (13,8%), Italia (+33%) y Estados Unidos (+26,6%).

"No debemos confiarnos"

Salado no sólo se abonó al triunfalismo al celebrar que "la Costa del Sol ha vuelto a demostrar su fortaleza y su pujanza como principal destino turístico de Andalucía y uno de los principales de España y de Europa". A su vez, se encomendó a una senda más prudente al aseverar que "no podemos ni mucho menos confiarnos". "2024 viene con muchas incertidumbres, por la crisis inflacionaria y las dos guerras que tensionan el escenario internacional, y también con una gran amenaza: la sequía", apuntó.

En opinión del presidente provincial, "si la sequía persiste y no se acometen soluciones de calado para garantizar el suministro de agua, y si tenemos que ir ampliando los cortes porque llega el verano y no ha llovido, se puede pasar de tener el mejor año de la historia a tener uno muy malo, con todo lo que representa para la economía no sólo de Málaga, sino de Andalucía y de España".

"No podemos poner en riesgo esta industria y todo lo que genera por falta de planificación y de las inversiones necesarias", recalcó añadiéndole un mensaje político a sus argumentos.

Plan para 2024

Salado explicó que el plan de acción de la Costa del Sol para 2024 "contempla acciones específicas para promover la llegada de turistas desde Estados Unidos y Canadá y reforzar la conectividad con la Costa del Sol". "Tenemos el vuelo directo a Nueva York", recordó Salado antes de comprometerse "a seguir trabajando" para conseguir otros vuelos entre Málaga y otras ciudades de estos destinos norteamericanos.

Este año, Turismo Costa del Sol hará unas 200 acciones promocionales, orientadas a sus principales mercados y a turistas de alto nivel adquisitivo.

Para 2024, el presupuesto de Turismo Costa del Sol será de 15 millones de euros, y 10 de ellos se destinarán a acciones de marketing y promoción turística. De esta última cantidad, "7,1 millones de euros serán para marketing turístico, con una partida de 4,6 millones de euros para acciones multisegmento, que incluye la promoción de la Costa del Sol en ferias y jornadas de trabajo", según detalló el presidente del ente turístico de la Diputación.

Igualmente, este presupuesto contempla fondos para el turismo de negocios -el segmento conocido como MICE- y para el de lujo con 489.000 euros y 600.000 euros, respectivamente. Asimismo, al segmento del golf se destinarán 1,2 millones de euros.