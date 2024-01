La Confederación Española de Policía (CEP) ha anunciado que no acudirá a los actos conmemorativos que la Comisaría Provincial de Málaga celebrará el próximo sábado 13 de enero con motivo del 200 aniversario de la Policía Nacional. Según la delegación provincial de este sindicato policial, el motivo de la ausencia de sus representantes es "la falta de diálogo" que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, está mostrando con las organizaciones sindicales con la equiparación salarial, una de las reclamaciones históricas del colectivo.

Así lo ha anunciado la propia CEP en sus redes sociales, aunque fuentes del comité provincial de la CEP han añadido a este diario que las razones de una decisión que consideran "dolorosa": "También somos policías, pero basta ya de arbitrariedad, discriminación y desigualdad con el resto de cuerpos".

@cep_cepolicia #Malaga,no asistirá el día 13/01/24 al acto del 2️⃣0️⃣0️⃣ Aniversario de la @policia.El motivo,la falta de diálogo del Sr.Marlaska @interiorgob con los sindicatos por el incumplimiento de la Equiparación.Nos duele tomar esta decisión.200 años abandonados😡

Basta Ya. pic.twitter.com/nP0FERTPCk — CEP Policia Malaga (@Cepoliciamalaga) 8 de enero de 2024

"No es por ninguna desavenencia con la Comisaría Provincial. Es por la falta de compromiso del Gobierno con la igualdad salarial y de derechos. No llegamos a entender cómo los sucesivos gobiernos no se han parado nunca a ver el castigo al que nos tienen sometidos desde hace más de 40 años", asegura un miembro del comité. En este sentido, explican que a día de hoy hay policías autonómicas y locales que cobran 300 euros más que los policías nacionales, mientras que "el resto de cuerpos cobra entre 22 y 25 euros la hora extra y nosotros, 10".

Otra de las razones por las que se sienten discriminados es por las pagas extras, que no son dobles, o las asistencias a juicios, que en la Policía Nacional se compensan con horas libres y en el resto de cuerpos se pagan. "La subida que nos dieron en su día es un complemento que se paga, IRPF, pero no cotiza para la jubilación", recuerdan.