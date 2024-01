El concejal de Turismo de Málaga y su expareja, investigados por mutuas denuncias de presuntos malos tratos

El concejal de Turismo en el Ayuntamiento de Málaga, Jacobo Florido, y su expareja están siendo investigados por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº1 por un presunto caso de malos tratos tras haber presentado ambos denuncias recíprocas por supuestas agresiones y amenazas esta semana.

Por el momento, el juzgado está investigando las dos denuncias y ha impuesto sendas órdenes de alejamiento prohibiéndoles a los dos el contacto. Las diligencias de investigación se abrieron ayer jueves con la toma de declaración de ambos tanto en calidad de denunciantes como de denunciados y, pese a que se han presentado denuncias enfrentadas, el caso será instruído íntegramente por parte de este juzgado especializado en violencia de género, tal y como ha informado el TSJA en un comunicado.

"Por ahora, la causa investiga un delito de malos tratos en el ámbito de la violencia de género aunque será a lo largo de la instrucción judicial cuando se acaben especificando todos los posibles delitos y las acusaciones que se puedan formular entre ambos denunciantes", detalla el TSJA.

Según ha podido saber este periódico por fuentes cercanas al caso, la expareja del concejal interpuso este miércoles a las 20 horas una denuncia contra él por una supuesta agresión con arma blanca que se habría producido tres horas antes. Al día siguiente, este jueves, el caso quedó registrado en el sistema Viogén -sistema policial del Ministerio del Interior para el seguimiento y protección de las mujeres víctimas de violencia de género-, que está valorado con un nivel de riesgo medio.

Chantaje

Ese mismo jueves, Florido interpuso otra denuncia, según fuentes próximas al edil, tras sufrir el día anterior una supuesta agresión física por parte de su expareja. "Y no es la primera", señalan estas fuentes, que sostienen que la hija menor de ambos se encontraba presente.

El edil de Turismo ha denunciado también supuestas amenazadas, insultos y chantaje por parte de su expareja que "le solicitaba cantidades económicas desorbitadas a cambio de no interponer denuncias falsas contra él". Estas fuentes llegan a afirmar que la expareja "lleva meses reclamándole cantidades económicas que no le corresponden a cambio de no acabar con su carrera política".

Según la versión del edil, ha aportado un parte de lesiones a modo de prueba de la presunta agresión por parte de la mujer, "que le produjo un fuerte ataque de ansiedad", además de "documentos que acreditan el chantaje y las amenazas".

"Hasta ahora no se había atrevido a denunciarla por temor a su reacción pero finalmente decidió hacerlo ayer [por el jueves]", sostienen estas fuentes próximas al edil. "A modo exculpatorio, ella interpuso denuncia anteayer, después de agredirle, alegando supuestos hechos acontecidos hace medio año y acusando a Florido de inventarse las lesiones que sufrió el miércoles".

Dimisión

Tras conocer este cruce de denuncias por un supuesto caso de violencia de género, la oposición en el Ayuntamiento de Málaga ha pedido la dimisión del concejal hasta que se aclare la causa y entienden Florido deberá hacerlo "fuera de su responsabilidad institucional".

En un mensaje en la red social X, el portavoz del PSOE, Dani Pérez, ha pedido que "ante la gravedad de los hechos conocidos", se facilite "toda la información" y Jacobo Florido abandone el cargo.

"Existiendo medidas decretadas por el juzgado, su dimisión debe ser inmediata. La ejemplaridad para quien ostenta el cargo de concejal debe ser intachable", ha publicado Pérez. "Respetamos la presunción de inocencia del edil del PP ejerciendo su defensa en los juzgados fuera de su cargo".

En la misma línea se ha manifestado en X la portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, que ha insistido en que Florido "debe aclarar la denuncia" fuera del cargo.

"Nos preocupa enormemente la situación, los representantes públicos deben ser ejemplares. El Ayuntamiento de Málaga no debe dejar lugar a dudas, debe ser ejemplar. Nos representa a todas y a todos. Jacobo Florido debe dimitir".

El alcalde, Francisco de la Torre, aún no se ha pronunciado al respecto de la continuidad o no de Jacobo Florido al frente de la concejalía de Turismo tras la apertura de investigación por supuestos malos tratos, una causa que se ha hecho pública a unos días de que arranque Fitur, la feria turística de Madrid, a la que está previsto que asista Florido.