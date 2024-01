Concurso de tortilla de patatas, este sábado en Ciudad Jardín

La Asociación de Vecinos de Ciudad Jardín Avecija celebra este sábado 27 de enero, en su sede de calle Emilio Díaz, 18, la décima edición de su Concurso de Tortilla de Patatas, con trofeos para los tres primeros clasificados. Cada participante sólo podrá presentar una tortilla, en la que se permite cualquier condimento, aunque sin romper la forma (no se admitirán tortillas desechas). Además, se traerán cocinadas de casa en recipientes no retornables y no se permitirán precocinadas o envasadas. Al finalizar el concurso se quedarán todas las tortillas para la degustación de los asistentes y participantes. La recepción de las tortillas acaba a las 19 horas. Los miembros del jurado serán ajenos a la organización del concurso.