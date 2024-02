El Gobierno duda ahora de la necesidad de ampliar el Cercanías

El Gobierno de España, representado en la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, ha mostrado este viernes sus dudas con respecto a la necesidad de ampliar el Cercanías, que actualmente llega hasta Fuengirola, para que llegue hasta Marbella. Una reivindicación histórica en la provincia que hasta ahora solo se ha materializado con partidas presupuestarias testimoniales destinados a estudios previos, como los 202.000 euros destinados en las cuentas del año pasado, 82.930 euros en 2022 y 2021 o 140.000 en 2019, sin que el proyecto consiga arrancar definitivamente.

Al respecto se ha pronunciado el nuevo secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, en un foro organizado este viernes por el Club Diálogos para la Democracia, en el que también han intervenido el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, y el viceconsejero de Fomento de la Junta de Andalucía, Mario Muñoz-Atanet.

En este momento, no tenemos datos que nos permitan avanzar a corto plazo en la dirección de ese tren de la Costa del Sol

“En este momento, no tenemos datos que nos permitan avanzar a corto plazo en la dirección de ese tren de la Costa del Sol”, ha expuesto Santano, aunque sí ha traslado la voluntad del Gobierno a “profundizar” en el proyecto y en el nuevo estudio elaborado por ARCS y Analistas Económicos de Andalucía sobre el tren alternativo al Cercanías entre Málaga y Marbella, que impulsan el Ayuntamiento de Málaga y la Diputación.

“Para hacer esa infraestructura estamos hablando de 3.000 millones de euros de comienzo, que acabarán en cifras mayores”, ha continuado el secretario de Transportes, que ha puntualizado que la mayoría de la obra tendría que ser soterrada. “Para que eso pueda llegar a buen puerto necesita la convicción, con datos claros, de que efectivamente eso es necesario”.

Mejora de la frecuencia

Santano ha aclarado que la prioridad del Gobierno está ahora mismo en la mejora de la frecuencia de la línea C1 entre Málaga y Fuengirola, considerada la más rentable de España pese a su corta extensión -12 millones de viajeros al año para 30 kilómetros de recorrido-, tal y como ya anunció el ministro de Transportes, Óscar Puentes.

Ha puntualizado el secretario de Transportes que esta ampliación se abordará a través de dos intervenciones diferenciadas. Por un lado, una ampliación de los andenes, llegando hasta los 100 metros, para poder incorporar un vagón más a los trenes y, por otro, duplicar el tramo de la vía que discurre entre el aeropuerto y el Campamento Benítez. “Es un proyecto que ya se está redactando”, ha añadido.

Un momento del encuentro organizado por el Club Diálogos para la Democracia. / Álex Zea

Ayuntamiento y Diputación

En respuesta a este planteamiento, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado entender la “postura del Ministerio” porque hay una línea, Málaga-Fuengirola, que tiene “sus limitaciones, hay quejas y el Ministerio da respuestas”.

“Viene bien que se mejore pero la otra [la línea alternativa al Cercanías] da un servicio que la línea de ahora no puede dar, no se puede extender hasta Marbella porque no sería útil, esto se plantea para conectar con la red de alta velocidad”, ha señalado De la Torre, que ha pedido “un poco de tiempo, no mucho” para que el Ministerio de Transportes analice la propuesta. “Que vea que es una vía que es financiable tanto pública como privadamente, eso es un factor importante”.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, se ha mostrado “convencido” de que los estudios de demanda y rentabilidad de la conexión ferroviaria en la Costa del Sol demostrarán la viabilidad del proyecto, que disiparan las “pegas técnicas y económicas”:

“No deben existir [esas pegas] porque yo creo que cuando se haga el análisis de la potencialidad que va a tener esa inversión no solo para Málaga sino Andalucía y España, medioambiental, social y económicamente, de la ampliación del Cercanías en la provincia de Málaga van a dar los datos, que valoran y avalan la ejecución de la obra”.

Déficit ferroviario en la costa oriental

Por otro lado, ante las críticas sobre la posibilidad de que el déficit ferroviario en la Costa del Sol, incluida la parte oriental, con municipios muy turísticos como el Rincón de la Victoria, Santano se ha defendido alegando que la propuesta es muy anterior al actual Gobierno de Pedro Sánchez, a lo que ha añadido: “Si en 24 años, y aquí ha habido gobiernos de todos los colores, no se ha avanzado, habría que preguntar a los que estaban antes, que no se ha considerado una prioridad”.

El secretario de Transportes ha aludido también a una falta de planificación en superficie de infraestructuras. “Tenemos todos la tentación de llenar nuestro territorio de residencial y nos olvidamos que luego habrá que buscar sistemas sostenibles de comunicación. Eso no ha sido así y todo el mundo tendrá que hacer una reflexión sobre eso, porque resolver en superficie o en soterramiento una infraestructura de este tipo no cuesta lo mismo”.