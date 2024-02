La Junta garantizará el desayuno andaluz en los colegios de Málaga

Como cada año, los colegios de Málaga - y del resto de la autonomía- celebran el tradicional desayuno andaluz, con pan y aceite, con motivo del Día de Andalucía. Sin embargo, este año parecía que el aceite no llegaría a los colegios de Málaga a tiempo.

La polémica saltó hace una semana, cuando la Consejería de Desarrollo Educativo remitió una circular, a través del servicio de Ordenación Educativa de la Consejería de Educación, a las escuelas advirtiendo que la adjudicación del expediente se había retrasado, debido al precio actual del mercado de este producto, por lo que no llegaría hasta el próximo mes de marzo.

Pasaron unos días, hasta que Educación volvió a mandar otro mensaje en el que aclaraba que, "debido a un error de interpretación en la comunicación previa", quedaba "adjudicado el contrato para el suministro de AOVE, para el desarrollo de la actividad Desayuno Saludable, que en todo caso se celebrará".

A tres días de la celebración de este desayuno, desde la delegación de Educación aseguran que "el aceite está en proceso de reparto" y que "los centros podrán ir a recogerlo en los puntos de recogida establecidos".

Los colegios buscan alternativas

Sin embargo, algunos colegios de la capital aseguran que "el aceite no llegará" para este viernes, fecha prevista en la que se celebra este desayuno en los colegios.

"Este año, sorprendentemente, la Junta no nos traerá el aceite. Por ello, pedimos la colaboración de toda la comunidad educativa para que, voluntariamente, puedan traer una botella de aceite virgen extra. De esta forma, conseguiremos sacar el desayuno andaluz adelante", reza el mensaje que han recibido hoy los padres del CEIP Lex Flavia de Málaga.

En el CEIP Hernández Cánovas, aún no se ha tomado ninguna decisión, pero adelantan que "si la Junta de Andalucía no manda, nosotros no vamos a hacernos cargo, ya ponemos el pan y los batidos. El AMPA no va hacerse cargo de ese gasto", reiteran.