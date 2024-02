Escanear tu iris a cambio de criptomonedas, la nueva moda que llega a Málaga

«Me escaneé el iris dos veces y me han dado 35 euros en criptomonedas, por cada vez que he ido registro», afirma M., un joven malagueño. En los últimos días, en algunos centros comerciales españoles se puede ver a jóvenes guardando cola para escanearse el iris. A cambio recibirán criptomonedas a través de una aplicación.

De más de 30 puntos repartidos por todo el país, uno de ellos está en Málaga. Ubicado en el centro comercial Vialia, se encuentra el stand de Worldcoin, bajo el lema de «la economía mundial pertenece a todos». En torno a él jóvenes de edades muy tempranas -y también mayores - que esperan a escanearse el ojo.

«WorldCoin aspira nada menos que a democratizar las criptomonedas facilitando su adopción masiva», indican en su página web.

Detrás de este gigante está el creador de Chat GPT, Sam Altman, que ahora ha creado la empresa Worldcoin, un ambicioso proyecto de criptomonedas que ofrece tokens criptográficos a cambio de escaneos oculares para autenticar la identidad humana en el mundo digital. ¿El objetivo? Eliminar los métodos de identificación clásicos y crear una red financiera, de identidad global, basada en «pruebas de personalidad».

El proceso para escanear tu ojo es sencillo. Al descargar la app de Worldcoin, debes agendar una cita previa en el punto más cercano a ti. Allí, en un stand se encuentran los Orbs, unas pequeñas esferas que realizan una fotografía del rostro del individuo y analizan su iris. Una vez escaneado te envían a la aplicación móvil (a su vez pasaporte digital) cierta cantidad de Worldcoins, una criptomoneda que a día de hoy tiene un valor 7 euros.

Según la empresa, los datos biométricos del rostro y del iris se eliminan tras haberse generado el código. Sin embargo, no existe ninguna prueba que así lo demuestre. Además, el uso que se dará en el futuro a estos datos biométricos aún es todo un misterio.

Algo que alerta a padres y familiares: «Mi nieto de 14 años me comentó que sus amigos estaban barajando la opción de hacerlo. Esto demuestra que no hay control ninguno para verificar si se tratan de menores o mayores de edad», denuncia Natividad Criado.

La fiebre por vender el iris se debe también a la subida de la cotización que ha experimentado el ‘worldcoin’ en las últimas semanas. Si a principios de febrero, su valor era de 2,2 dólares, la criptodivisa cierra el mes a 8,3 dólares, un 170% en estos siete días.

Vender las criptomonedas

Tras escanear tu ojo, cerca del stand se cuece otro negocio: comprar las criptomonedas a los usuarios. Transeúntes de la zona afirman haber sido testigos de cómo otros usuarios pagan a los jóvenes que se acercan a escanear el ojo. Es decir, ofrecen dinero real a cambio de lo conseguido en el ‘Worldcoin’.

Denuncias por el tratamientos de los datos de Worldcoin

Según la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), se han recibido «varias denuncias relacionadas con el tratamiento de datos de Worldcoin». Estas denuncias por el momento se encuentran «en fase de análisis», por lo que de momento no se ha tomado una decisión oficial sobre la legalidad y el adecuación de Worldcoin en España.

Según los datos de la propia empresa, que actúa en 120 países, ya hay 747.153 usuarios registrados en todo el mundo.