El 37,5% de los andaluces se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social. Así lo revela la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicada esta semana. Esto significa que más de tres millones de habitantes en la autonomía no cuentan con recursos para poder pagar las necesidades básicas. La cifra coloca a Andalucía como la comunidad con más población empobrecida del país. En España la tasa Arope - At Risk of Poverty and/or Exclusión- se sitúa en un 26,5%, once puntos menos que el total andaluz. Tras Andalucía, se encuentran Canarias (33,8%) y Extremadura (32,8%).

El riesgo de pobreza afecta en Andalucía al 30,5% de la población, la carencia material y social severa al 12,6% y la baja intensidad en el empleo al 12,1%.

En los últimos años, los andaluces han tenido que batallar contra la inflación. El incremento del coste de la vida, se dejó notar en los hogares de la comunidad tanto que el 24,2% no puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada y el 10,1% no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días.

Además, un 15,6% está experimentando retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal o en compras a plazos, y un 13,6% de los andaluces tiene «mucha dificultad» para llegar a fin de mes.

Los datos sobre dificultades económicas de los hogares correspondientes al pasado ejercicio 2023 arrojan que un 43,9 % de los andaluces no puede permitirse ir de vacaciones fuera de casa ni siquiera una semana al año, y que un 46,5 % no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos.