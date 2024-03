«Tengo fuerza para ser alcalde de Málaga, día a día trabajo para ser el candidato en 2027»

Comenzamos por su faceta de portavoz municipal ¿Se le puede hacer muy larga la legislatura a la oposición en el Ayuntamiento de Málaga con una mayoría absoluta del PP?

No. Porque nosotros estamos trabajando, defendiendo a los malagueños, presentando iniciativas y estamos en la calle con nuestros vecinos y vecinas. Lo que estamos haciendo es trabajar. Esa es nuestra obligación.

¿Le ha sucedido a usted con Paco de la Torre como a Estopa con ‘el del medio de Los Chichos’? ¿Se le ha ‘aparecío' el alcalde en sueños?

No, para nada. Yo tengo muy buena relación con Paco de la Torre. Trabajamos por la ciudad. Él tiene su forma de pensar. Yo tengo la mía. Él tiene su responsabilidad como alcalde; y yo la mía como líder de la oposición. Pero no sueño con él.

Si su partido se lo permitiese, ¿optaría en 2027 otra vez a la alcaldía de Málaga para hacer bueno aquello de que ‘a la tercera será la vencida’?

Yo estoy trabajando. Eso es algo que todo el mundo tiene claro. Se ve desde el Ayuntamiento, la ciudadanía lo ve. Y la elección del candidato le corresponde, en última instancia, a la militancia. Tengo fuerza, tengo la ilusión de ser alcalde de Málaga. Y día a día trabajo para ser el candidato en 2027.

Hay sectores en el PSOE que consideran un error concentrar la secretaría general y la candidatura a la alcaldía de Málaga en la misma persona, ¿ha sentido alguna vez desde que también es el líder provincial que quien mucho abarca poco aprieta?

Bueno, tengo una cosa muy clara. Si vemos la figura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez es presidente del gobierno y secretario general del partido. Si vemos quién es candidato a la Junta de Andalucía, que es Juan Espadas, es secretario general y candidato a la Junta de Andalucía. Y en el PP pasa igual. Por tanto, creo que es un debate que no tiene mayor trascendencia.

En la primera década de este siglo, se dio la misma duplicidad de cargos con Marisa Bustinduy y tampoco acompañaron los resultados electorales, ¿por qué no suele funcionar la fórmula?

Cada época es diferente y nosotros ahora mismo tenemos el momento que tenemos. Y ser portavoz y ser secretario general tiene una fortaleza también: de representación, de debate, de discurso político... Y eso también es visto por la ciudadanía. Por tanto, yo sigo trabajando desde la confianza que me han dado los compañeros en el último congreso provincial. Fui elegido con el mejor refrendo, nunca había tenido nadie tanto apoyo de la militancia en unas elecciones primarias.

El PP lo ha acusado, en ocasiones, de no defender lo suficiente un proyecto como el del tren litoral, ¿está convencido de que debe ser impulsado?

Nosotros siempre hemos defendido la necesidad de contar con el tren litoral y de mejorar las comunicaciones en la provincia de Málaga. Ahí voy a estar. Pero no voy a estar en las trampas que haga el Partido Popular. Porque el Partido Popular olvida que estuvo en el Gobierno y no hizo nada. Sólo se acuerda del tren litoral cuando está en la oposición.

Dani Pérez posa para la entrevista en las inmediaciones del Ayuntamiento de Málaga. / ÁLEX ZEA

¿Cree que el PSOE de Málaga dio ejemplo en la Diputación al pedirle al secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, que rectificase en relación a la necesidad de este tren?

Los compañeros de la Diputación lo que dijeron -y lo que habíamos hablado- es que nosotros estamos a favor de que se haga el tren. Entendemos que es algo que mejoraría la movilidad. Lo que hay que ver es cuál es el mejor modelo. Si un tren de Cercanías que vaya parando en todos los municipios, si un tren de altas prestaciones entre Málaga y Marbella... En definitiva, ¿qué es lo que hay que saber? Que no hay proyecto todavía y hay que ver cuál es el mejor proyecto. El Partido Popular lleva muchos años gobernando en ayuntamientos de la Costa del Sol y no ha hecho ninguna reserva de suelo ni tiene ningún interés. Por tanto, no pueden darle lecciones al Partido Socialista.

¿Respiró con tranquilidad hace unos días cuando la ministra Isabel Rodríguez no quiso apoyar la Torre del Puerto?

Hizo referencia a algo que ha venido recogido en la última encuesta que ha presentado la Universidad de Málaga. Y es que el principal problema que tiene la ciudad de Málaga es la falta de vivienda. Desde su competencia y desde su ministerio, y viendo los datos de Málaga, el objetivo prioritario es construir viviendas. Y eso sí que es una opción del PSOE en Málaga.

¿Se sentiría decepcionado por su partido si el Gobierno de Pedro Sánchez no le echa el freno a ese rascacielos, que dejaría fuera de juego a La Farola?

Desde el PSOE de Málaga, hemos votado en contra de ese proyecto a nivel municipal. Estamos defendiendo, en el ámbito de nuestras competencias, que ese proyecto no es el mejor proyecto en ese lugar. Puede estar en otro sitio. Pero no en ese lugar, que sería el dique de Levante y, por tanto, cambia la fachada portuaria y la imagen de la ciudad de Málaga. Vamos a seguir explicando que, en estos momentos, no concita el interés general. No tiene el apoyo mayoritario de la ciudad. Vamos a defender lo que siempre hemos defendido.

Si miramos a la actualidad nacional, ¿con qué sensaciones está asistiendo al caso de Koldo y al pulso entre el PSOE y José Luis Ábalos, expedientado tras no entregar su acta de diputado?

En este caso el Partido Popular está sobreactuando, en unos supuestos que nada tienen que ver con el Gobierno. Este es un tema en el que se ha actuado de manera diligente. Para el PSOE la corrupción no tiene cabida en nuestra organización y no se duda en actuar, sea quien sea. Y esto ha quedado patente. Pero está habiendo demasiado ruido al respecto y mucho pseudoperiodismo que informa de manera falsa con intereses partidistas.

El portavoz del PSOE, Dani Pérez, en un momento de la entrevista / Álex Zea

¿Cree que los acuerdos sobre la sequía del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la ministra Teresa Ribera servirán para algo o no se fía del PP?

Es difícil fiarse del PP. Siempre que tienen la oportunidad, intentan engañarnos. En Doñana, se llegó a un acuerdo y hemos podido comprobar con el decreto de simplificación lo que quisieron hacer con la ley de regadíos. El PP no es de fiar, y menos en materia de lealtad institucional.

Precisamente, la política andaluza y la nacional se entremezclan en la rutina actual de Juan Espadas, ¿cree que él debe ser el candidato a la presidencia de la Junta en 2026?

Sí, estoy convencido. Juan Espadas es la persona que representa al PSOE de Andalucía. Es nuestro secretario general. Es la persona que está liderando la oposición en Andalucía. Que sea el portavoz en el Senado hace que tenga un foco nacional y posibilita que la voz de Andalucía sea tenida en cuenta en la cámara territorial. Por lo tanto, es positiva esa presencia y fortalece al candidato del PSOE a la Junta Andalucía.

¿Qué le diría a quienes lo han acusado de traicionar a Susana Díaz por no apoyarla en las primarias andaluzas?

Cuando hay unas primarias, cada militante tiene la oportunidad libremente de decidir qué es lo mejor. El resultado de las primarias fue inequívoco. Juan Espadas ganó por 15 puntos de diferencia. Yo soy más de los acuerdos que de las divisiones. Y, en este caso, posiblemente Susana Díaz tenía que haber medido sus fuerzas antes de presentarse a una primarias.

¿Le sorprendió que, en la resaca de las elecciones gallegas, ella aprovechara para tirarle de la oreja en la tele a Ferraz y hasta reclamó más espacio para quienes pierden las primarias?

El PSOE es un partido cuyos estatutos recogen cómo nos tenemos que organizar. El resultado de unas primarias marca quién es la persona que sale elegida como secretario general. Y después hay un congreso, que en este caso refrendó la mayoría de Juan Espadas y la unificación del partido en Andalucía. Hay compañeros en la dirección regional que estuvieron en la candidatura de Susana Díaz y hoy están representando al PSOE de Andalucía con total normalidad, normalidad dentro de nuestros congresos.

De vuelta al PSOE de Málaga, ¿comparte la frase de su compañero Josele Aguilar en la que aseguró que el rumbo del partido en la provincia no puede gustarle ni al propio Dani Pérez?

Yo tengo una cosa muy clara: nosotros estamos trabajando permanentemente para mejorar los resultados en la provincia y en cada municipio. Y ese es el objetivo que tenemos marcado. Respeto todas las opiniones de todos los compañeros.

¿Qué le parece que un grupo de militantes pidiera de forma anónima la celebración inmediata de un congreso provincial extraordinario para relevarlo?

Tuvimos recientemente el Comité Provincial, hicimos un balance del trabajo realizado durante el último año y no hubo ninguna voz crítica. Salió todo por unanimidad. Sabe todo el mundo que tengo ‘fair play’ y que siempre respeto todas las opiniones. Pero, en este caso, el partido tiene un trabajo encomendado de futuro hasta que llegue el congreso provincial y ahora mismo no hay ningún malestar más allá de que cualquier militante pueda tener su opinión particular.

¿Sufre cada vez que la realidad le recuerda que el socialismo ha pasado a tener, tras las elecciones municipales, alcaldías con las que sólo gobierna al 6% de la población malagueña?

Lo que pienso es que hay grandes alcaldes, que hoy no lo son, que volverán a ser alcaldes en 2027. Vamos a reforzar esos liderazgos, vamos a crear nuevos liderazgos en otros municipios y vamos a posicionar al partido para que en las elecciones de 2027 el resultado sea que haya más ayuntamientos gobernados por el PSOE. Aspiramos a mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas.

¿Fue la moción de censura de Mijas una puntilla inmerecida?

Fue completamente injusta. Había una buena gestión al frente del Ayuntamiento por el Partido Socialista, y un buen alcalde reconocido en toda la sociedad, en la mijeña y también a nivel provincial. Pero, claro, pudimos comprobar cómo el Partido Popular lo compra todo. Todo. No tiene ningún tipo de escrúpulos.

¿Es factible un acuerdo entre el PSOE e IU para arrebatarle al PP gobiernos en minoría como Archidona o Humilladero?

Siempre vamos a trabajar por gobiernos de progreso. Entendemos que hay municipios en los que, durante la configuración de los ayuntamientos, no pudimos llegar a acuerdos. Permanentemente, trabajaremos para que haya gobiernos de progreso y de izquierda en la provincia.

¿Qué deseo pediría, en relación a su carrera política, si el genio de la lámpara se le apareciera cualquier mañana de estas por el Paseo del Parque?

No soy de deseos. Siempre soy una persona con los pies en la tierra, de trabajar desde abajo. Todo lo que tengo lo he conseguido trabajando como una hormiguita. Por tanto, no creo en genios que concedan deseos. Todo lo contrario, creo en el trabajo del día a día.