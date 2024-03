Hangar 52, el espectáculo del Mago Yunke que no debes perderte ni tú ni tus hijos

Aterriza en Málaga, y nunca mejor dicho, el Mago Yunke y su magia de autor con Hangar 52, un espectáculo que sorprenderá a toda la familia. La nueva gira del Campeón Mundial de Magia llega al Martín Carpena los próximos 23 y 24 de marzo con dos funciones diarias donde el mago castellonense fusionará sus mejores ilusiones con increíbles efectos especiales de última generación.

¿Qué hace de Hangar 52 un espectáculo único? ¿Por qué no nos lo podemos perder?

Hangar 52 es el espectáculo que he tardado años en crear. Es magia de autor, es propio. Todo lo que se hace en el escenario está ideado por mí y eso es lo que le da esa originalidad y diferencia de otros espectáculos de magia. En mi casa siempre había un taller y yo desde muy pequeño entraba en él y empezaba a construir los efectos de magia. Con el tiempo, agudizas el ingenio y vas fabricando tu propio material y te vas diferenciando de lo que hace el resto de compañeros. Es muy difícil que un mago que no tenga un taller se le ocurra, por ejemplo, una caja donde puedes entrar, aparecer o desaparecer. Se le puede ocurrir la idea, pero materializarla es prácticamente imposible. Hay que conocer materiales, tener herramentas, etc.

¿Cómo es el trabajo en el taller donde surge todo?

Dentro del taller hay todo tipo de maquinaria. Son 900 metros cuadrados y hay tres personas trabajando. Lo tengo en Castellón, en Villavieja, de donde soy yo. Es muy bueno porque, al ser un lugar, un pueblo pequeño, yo siempre puedo invitar a los vecinos del pueblo a que vengan a ver los estrenos de los números.Yo invento un número de magia, lo hacemos allí, invito a amigos, se sientan y les pregunto su opinión porque para mí es muy importante saber cuál es su sensación porque en la magia funciona muy bien la parte psicológica. Muchos son engaños visuales y todo eso demuestra si soy capaz de llevarles a esa sensación que quiero transmitirles. Les pregunto y voy viendo si el número funciona o no. Grabamos, hacemos pruebas de iluminación, tenemos un túnel del viento, como si fuéramos una escudería de Fórmula 1. Allí probamos el efecto mágico ahí y después ya pasa a las televisiones y a los shows en directo.

Secretos jamás desvelados

¿Qué misterios encierra Hangar 52 sin desvelarlos, evidentemente? ¿Qué tipo de números vamos a poder ver? ¿cómo es la estructura del espectáculo?

La magia que se puede ver en Hangar 52 pasa por secretos jamás desvelados de Leonardo da Vinci, puertas interestelares del antiguo Egipto, rituales de guerra de la Gran Muralla China, etc.. Contamos una serie de microhistorias dentro del espectáculo. Estamos dentro de un hangar y allí suceden muchas cosas, todo eso hace que sea más ameno y puedas viajar en el espacio-tiempo. Puedes estar en la Muralla China y pasar a Leonardo da Vinci, la NASA o incluso a aviones desaparecidos en la Segunda Guerra Mundial.

Vamos contando, entrando y saliendo en historias a través de efectos de magia. Para mí lo más importante no es que el público se lleve la historia de lo que están viendo, sino el impacto visual que es el efecto mágico, porque al final, los magos lo que queremos es sorprender con nuestra magia. Muchas veces la teatralización de los efectos de la magia pasa a tener más importancia en la historia que el propio efecto mágico. La historia siempre va hacia delante y en la magia pasa al contrario. Cuando tú haces un efecto, la gente siempre rebobina hacia atrás. Siempre piensa dónde estaba la mano, ahí no había nada... Entonces intenta echar la mente hacia atrás mientras que en la historia va hacia delante, se crea una contradicción y la parte de la historia queda en un segundo plano. Por eso prefiero ser muy sutil contando pequeñas cosas y que la magia sea lo importante, la protagonista del espectáculo.

Aparte, creo, tengo entendido que el público también forma parte del show, ¿no? Es decir, interactúa mucho con el público, ¿no?

Para mí es importante que el público se sienta participe del show. Siempre que alguien quiera participar tiene la opción de salir al escenario. Hay una parte muy interesante que es para los niños. Yo, cuando no tenía hijos, nunca hacía magia para pequeños, era una cosa que no me gustaba. Ahora que soy padre he cambiado totalmente y es la magia con la que más disfruto. Cuando hay niños en el escenario, niños pequeños de 4 a 7 años, los saco al escenario y disfruto muchísimo porque juego con su inocencia. Cuando pregunto a los adultos qué es lo que más ha gustado del show, siempre hacen referencia a esta parte. El show es un show familiardonde los adultos disfrutan cuando los niños están encima del escenario. Y eso lo gozo muchísimo. Para mí es muy divertido.

Para todos los públicos

Además Hangar 52 esta dirigido desde niños pequeños a gente mayor. Toca todo el abanico de magia destinada para diferentes públicos

Sí. Este espectáculo es el que a mí me gustaría ver siempre desde cuando era niño. Es un espectáculo que para mí es importante. Y lo es porque también hace todas las etapas. Cuando era niño soñaba con un espectáculo como este, ahora que está creado y soy adulto, veo que los adultos disfrutan igual que los niños. Es de los pocos espectáculos donde el pequeño y el adulto disfrutan por igual. No está pensado ex proceso para niños o adultos, todos lo ven y disfrutan por igual. No tiene sexo, no tiene religión. Todo es muy limpio. La magia es muy neutra. Entonces es maravilloso que puedas compartir con la familia al completo unas sensaciones que solo puedes vivir con la magia. Porque la magia te lleva a sentir el asombro que en otros espectáculos no puedes sentir.

Este espectáculo es un compendio, un resumen, de toda tu vida como mago ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en Hangar 52?

Este espectáculo es el resumen de mi vida. Empecé con la magia desde pequeño y en Hangar 52 hay efectos de cuando yo tenía 16 años. Ahora tengo 17 (risas). Tengo 48 y te digo que hay juegos de magia de cuando yo era adolescente, números de hace cuatro o cinco años, y algunos muy recientes. Quiero decirte con esto que el espectáculo siempre está evolucionando, está cambiando, mejorando cosas. El show es una obra nunca terminada. Yo amo tanto lo que hago, disfruto tanto con la magia, que siempre estoy revisando los vídeos para ver qué se puede mejorar, qué se puede cambiar, qué se puede perfeccionar. Es una mejora continua y constante. Analizamos en qué momento hay más atención, dónde baja la atención, qué momento es más álgido, etc. Hace poco terminamos en Madrid y el espectáculo que verán los malagueños será mejor, y cuando termine en Málaga lo mejoraré para Barcelona. Al final son muchos años de trabajo y ahí está el perfeccionamiento, la experiencia que ya tengo como artista.

Un montaje espectacular

Y aquí en Málaga lo vamos a poder ver en el Martín Carpena, que es el mejor sitio para poder ver un espectáculo. ¿Cómo va a ser la escenografía?¿Cómo va a ser el montaje que se va a encontrar el público malagueño de Hangar 52?

Sí, el espectáculo es un espectáculo de gran formato. Yo te diría que es uno de los espectáculos más grandes de Europa en magia. A mí me gusta incluso que vengan compañeros magos a verme porque se sorprenden, ven magia nueva, de última generación, algo que no han visto. Y el montaje es un montaje muy grande. Salimos con una gran superficie en el escenario, tenemos máquinas que van enterradas, hay muchos efectos visuales, tanto de fuego como de iluminación, efectos de última generación tecnológicos que hacen que sea un espectáculo muy rico visualmente. Mi experiencia me dice que el público sale más satisfecho de lo que se esperaba. Para mí es muy gratificante percibir la sensación de la gente, cómo se van al final, cómo te saludan, etc. Empecé profesionalmente a los 19 años y conseguir al final un espectáculo como este, un espectáculo propio, unipersonal, que tiene tanta riqueza visual, es muy gratificante.

Poder hacer una gira por España es maravilloso. Hemos hecho en Madrid varias temporadas, cuatro, con un feedback muy bueno. A la gente en España le gusta mucho la magia. Además, tenemos un gran potencial de magos en España. Muy buenos magos, no de este formato que hago yo que es muy grande. Los magos españoles hemos aprendido mucho de los grandes magos como por ejemplo, Juan Tamariz, grandes magos de los que hemos absorbido la esencia de la magia. Ya no el truco en sí, sino la esencia. Por qué lo hacemos, el simbolismo que tiene, cómo comunicar esa magia, cómo hacer que el espectador sienta el asombro. Por eso creo que en el Martín Carpena la gente va a disfrutar mucho, no están acostumbrados a ver ese tipo de espectáculos. Va a ser muy novedoso para ellos.

¿Qué hay en Hangar 52 del chico que con 8 o 9 años decidió que quería ser mago, que quería dedicarse a la magia?

Te diré que hay muchas cosas, mucha ilusión, muchas ganas de haber conseguido un espectáculo como este, muchas horas de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, de pasión, al final todo esto está metido dentro del espectáculo. Y para mí al final es un resumen de mi vida. Aunque yo pueda cambiar, modificar efectos, la experiencia que tú tienes como artista, después de llevar tantos años, 30, dedicados a la magia, pues al final todo ese trabajo, ese esfuerzo, está metido dentro de este Hangar 52, y ahí está toda la esencia de cuando yo era pequeño.

¿Qué espera del público malagueño?

Muchos aplausos, mucha risa y que disfruten muchísimo. Creo que se va a llenar el Carpena y estamos muy contentos, será muy gratificante estar en el pabellón, no metiendo canastas pero sí metiendo flechas con el arco que disparo dentro de una diana, espero que sí. Disfrutaremos mucho, seguro.

Después, ¿dónde va? ¿Tiene ya más ciudades en la gira?

Sí, tenemos más ciudades. Tras Málaga iremos a Barcelona, y de allí, a Zaragoza. Ahora estamos cerrando el resto de sitios.

Para más información

Hangar 52 (Mago Yunke)

Palacio de los Deportes Martín Carpena.

Sábado 23 de marzo (funciones a las 17.00 y a las 20.00 h.)

y domingo 24 de marzo (funciones a las 12.00 y a las 17.00 h.)

