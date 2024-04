Málaga y Marbella, entre las ciudades con más residentes acogidos a la ‘golden visa’

El Consejo de Ministros acaba de dar luz verde a la modificación de la ley que dio origen a la concesión de una visa de oro, la denominada ‘golden visa’, a aquellos nuevos residentes que invirtiesen un mínimo de 500.000 euros en la adquisición de una vivienda. Dicha normativa fue aprobada en 2013 con el PP en Ejecutivo central y Málaga o Marbella figuran entre las ciudades con más beneficiarios por la medida.

Portavoces de asociaciones de residentes foráneos del interior de la comarca de la Axarquía o de municipios como Mijas, Estepona o el propio término marbellí no aciertan a comprender que se suprima una legislación que ha contribuido a convertir a la provincia de Málaga en locomotora económica de Andalucía y de España. No obstante, no hay marcha atrás. El Gobierno central ha indicado que para agilizar la modificación, que ya se ha aprobado en países como Portugal, se tramitará como «enmienda a la Ley del Suelo».

El propio Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez informó este martes de que en este momento la ‘golden visa’ está vinculada directamente al 7,1% de las compras de viviendas en Marbella, dentro de una provincia que figura entre las más beneficiadas por este visado en todo el país.

Además, ha justificado el cambio normativo porque la Unión Europea insta al mismo, después de haber detectado que sólo durante 2022 se duplicaron este tipo de operaciones, de compra de inmuebles para conseguir automáticamente el visado para la residencia en España.

«Este tipo de inversiones tensionan el mercado, incrementan el precio de la vivienda y eliminándolas, vamos a amortiguar y paralizar este tipo de especulación», dijo ayer en rueda de prensa la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. Y alegó que este tipo de visado ha tenido un especial seguimiento por parte de las instituciones europeas, especialmente, tras la guerra de Ucrania. Hace justo dos años se «encendieron las alarmas» en el Gobierno por el incremento del número de visados concedidos.

Así, desde 2013 hasta 2023 se concedieron 14.576 ‘golden visa’ en España. En 2016 se expidieron 461 visados de este tipo; en 2017, 947; en el año 2018, 998; en 2019, 861; en 2020, 632 y en el 2021, 997. Pero dicho cupo pasó a ser de 2.017 en 2022 y ya durante el pasado ejercicio fueron 3.270.

El que fuese primer alcalde extranjero de la provincia de Málaga, Mario Blancke, reconoce que la introducción de la ‘golden visa’ fue injusta porque favorecía a los que más tenían. «Pero ya que estaba no cabe duda que ha atraído inversiones que necesitaban Málaga, Andalucía y España. Fueron generadoras de empleo nos guste o no. Y es ridículo decir o pensar que esto distorsionaba el mercado inmobiliario o del alquiler», defiende el exregidor de origen belga de la localidad de Alcaucín.

Salado exige al Gobierno central que se deje de «cortinas de humo» El presidente de la Diputación y de la entidad pública Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, aseguró ayer martes que la eliminación de la ‘golden visa’, el visado de oro dirigido a extranjeros no residentes en la Unión Europea que invierten más de 500.000 euros en una vivienda, es «una cortina de humo» del Gobierno central «para ocultar su incompetencia». «Cuando estábamos en campaña electoral, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió miles y miles de viviendas que se iban a construir VPO», recordó Salado. Y apuntó que cifró en más de 100.000 las que se iban a poner a hacer. «Hemos visto que eso fue, al final, un anuncio, una cortina de humo, para tapar su incompetencia de construir vivienda pública», agregó el dirigente provincial. «El responsable de que no haya vivienda pública no es que aquí venga gente y compre vivienda de medio millón de euros o un millón de euros. Ese no es el responsable, es la falta de política y de ayuda a la promoción de esas viviendas», matizó antes de indicar que en vez de quitarse la ‘golden visa’ deben ponerse los recursos para hacer «atractiva la construcción de viviendas a promotores y ayuntamientos». Además, el presidente del organismo provincial insta a Sánchez a que se agilicen «los trámites administrativos en relación con los planes generales para poner a disposición el suelo de VPO. Pero sobre todo, recursos económicos para que el precio de la vivienda sea atractivo a aquellos que construyen la vivienda, que son los promotores y los constructores», concluyó el presidente de la Diputación de Málaga.

