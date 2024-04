Los mercados municipales de Málaga tendrán wifi gratis

Estas iniciativas se enmarcan en un amplio proyecto denominado ‘Málaga Vende 2.1’ que ha contemplado 12 actuaciones con el objetivo de la modernización del comercio y la transformación digital y sostenible del mismo. Se presentó por parte del Consistorio malagueño a la convocatoria de línea de ayudas del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa (anteriormente Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este ambicioso proyecto tiene un presupuesto global de más de 1,4 millones de euros de los que 918.424 euros se subvencionan a través de los fondos Next Generation y el Ayuntamiento aporta los 531.546 euros restantes (24,45% de cofinanciación). Se ha vertebrado en 3 ejes de trabajo: Infraestructuras sostenibles, que engloba todas aquellas actuaciones físicas que transforman estos espacios comerciales tradicionales en zonas renovadas, accesibles, atractivas, dinámicas y sostenibles. Transformación digital, con actuaciones digitales que conformarán un vector de modernización para el comercio local a través de líneas de innovación, competitividad y mejora del servicio que generarán valor añadido no ya por sí por la calidad intrínseca del producto local y su precio de venta, sino también porque permitirán ofrecer un mejor servicio que posibilite una experiencia de compra competitiva. Y formación y sensibilización, donde se incluyen todas aquellas acciones encaminadas a la sensibilización y a la formación teórico-práctica de habilidades, uso y gestión de herramientas tecnológicas en el comercio y marketing digital; la formación en idiomas; y finalmente la formación, la sensibilización y las campañas de fomento en estrategias de economía circular, reciclado y reutilización de productos. Así, ha permitido llevar a cabo acciones en los mercados municipales encaminadas a la reducción del consumo de plástico y la modernización de sus instalaciones, por ejemplo, con ‘taquillas inteligentes’. Como continuación a este proyecto, el Ayuntamiento también presentó a la convocatoria 2023 una nueva fase, la denominada ‘Málaga Vende 2.23’, que contempla otras 12 actuaciones, con un importe total de más de 1,8 millones de euros, cofinanciados en un 80% por fondos Next Generation y el 20% de aportación municipal, y dentro del mismo objetivo de promover la transformación del comercio de proximidad y sus instalaciones. Entre las actuaciones previstas están la instalación de placas fotovoltaicas en distintos mercados, una oficina de comercio digital, la app ‘ok located’, formación en competencias digitales, etc.