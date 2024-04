¿Dónde llenar el depósito de gasolina por menos dinero en Málaga?

La gasolina y el gasóleo se encuentran en máximos para lo que va de año. Después de un último trimestre de 2023 de desaceleración, así como un inicio de 2024 con repuntes, ahora es más importante que nunca revisar en qué estaciones de la provincia resulta más económico llenar el depósito del vehículo. La zona de Antequera, en el caso de la gasolina, o el entorno de Pizarra, para el gasóleo, reúnen las gasolineras con precios más bajos en este inicio de la segunda quincena de abril.

Así, en cuanto a la gasolina, dos gasolineras antequeranas tienen el litro a 1,499 euros. Abren las 24 horas y de lunes a domingo y pertencen a las firmas Petroprix (lugar Residencia de la Vega, 1) y Plenoil (avenida Principal, 4 en el polígono industrial). La tercera y cuarta estaciones con el litro a mejor precio, concretamente a 1,509 euros, también son antequeranas y pertenecen a Gafisur (calle Los Aclaradores, 10) y a la ya mencionada Plenoil (en este caso en calle Bernardo Simón de Pindea, 1). El listado de las cinco con importe más ajustado, según la web pública estatal geoportalgasolineras.es, se sitúa en la plaza de la Constitución, número 14, de la cercana localidad de Alameda, y pertenece a Dinergia. Aquí el litro sale a 1,515 euros.

El gasoil más económico

La red de Agla en el valle del Guadalhorce encabeza en cuanto al gasóleo habitual el listado de las gasolineras más económicas de toda la provincia. En la estación de Casarabonela, situada en el kilómetro 33,2 de la carretera de Zalea a Ardales, el litro cuesta 1,387 euros. Y a 1,389 lo encontramos en las otras tres estaciones de servicio: Pizarra (carretera Subzona Álora), Ardales (polígono industrial) y Cerralba (justo en el cruce que da acceso a esta localidad). Una quinta gasolinera tiene el gasóleo a ese precio de 1,389 euros, pero del grupo Express. También se encuentra en Pizarra, en concreto en la calle Ingeniero Pablo Esteban Maes, 3).

Este miércoles nos alertan los propios propietarios de gasolineras en la provincia que para las próximas semanas no está previsto que bajen los precios. Al contrario, después de un fin de semana muy tenso en Oriente Próximo, a raíz del ataque de Irán contra Israel, los mercados financieros apuntan a una nueva crisis inflacionaria como ya pasó durante el estallido de la invasión rusa en Ucrania. Desde principios de este año el incremento de los costes de los combustibles ha subido en la provincia más de un 20% y no se descarta que el crudo vuelva a ponerse por encima de los 100 dólares si no se rebaja la escalada bélica.