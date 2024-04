Los XIII Premios de Investigación de la UMA y la Fguma reconocen a jóvenes científicos

La XIII edición de los Premios de Investigación de la Universidad de Málaga (UMA) y la Fundación General de la UMA (Fguma) ha reconocido a los jóvenes científicos Adrián Esteban, Noelia Cantero, Christiane Arrivillaga, José Francisco Sedeño, Eleonora Voltan y Sergio Molina.

Estas distinciones -dotadas con un total de 10.000 euros, que se divide entre las cinco áreas de conocimiento- persiguen impulsar el comienzo de una carrera de calidad y potenciar el talento de investigadores, menores de 40 años, con el reconocimiento de los mejores trabajos publicados en revistas de alto impacto social y relevancia nacional e internacional.

El Rectorado ha sido sede miércoles de la ceremonia de entrega, que ha contado con el vicerrector de Investigación y Divulgación Científica de la UMA, Antonio J. Morales; la vicerrectora adjunta de Divulgación e Institutos de Investigación, Inés Moreno, y el director y la subdirectora de la Fundación General de la Universidad, Diego Vera y Mª Ángeles Real, respectivamente.

"Queremos que este premio sea el punto de partida para que sigáis investigando", ha señalado Antonio Morales, que también ha destacado la importancia de "retener el talento". En este sentido, Inés Moreno ha añadido que estos reconocimientos son un impulso para la vocación.

"Hoy celebramos un acto de alegría y esencial para la universidad", ha concluido el director de la Fguma, que ha agradecido y felicitado a todos los participantes.

Premiados

El premio 'Margarita Salas Falgueras', que reconoce el mejor trabajo publicado en las áreas de Ciencias Experimentales, se ha concedido a Adrián Esteban Pérez, por 'Distributionally robust stochastic programs with side information based on trimmings'.

El jurado ha destacado el relevante trabajo en el campo de la Investigación Operativa con el desarrollo de una metodología con garantía matemática, especialmente útil en ámbitos como la gestión de riesgos financieros, la planificación de la producción en empresas o en la operación de los sistemas de energía eléctrica.

Noelia Cantero García, por el trabajo titulado 'Galanin N-terminal fragment (1-15) reduces alcohol seeking and alcohol relapse in rats: involvement of mesocorticolimbic system', publicado en la revista Biomedicine & Pharmacotherapy, ha obtenido el galardón 'Kjell Fuxe' en el área de Ciencias de la Salud.

La comisión ha apreciado la originalidad, el alto índice de impacto de la publicación y su relevancia por abrir la posibilidad de utilizar dianas biológicas como estrategia en la modulación de consumo de alcohol.

El galardón 'Eduardo García de Enterría', de las áreas de Ciencias Sociales y Jurídicas, ha tenido dos premiados. Por un lado, Christiane Arrivillaga Almoguera, por 'Psychological distress, rumination and problematic smartphone use among Spanish adolescents: An emotional intelligence-based conditional process analysis'.

El jurado ha fundamentado su decisión en el avance que supone el trabajo en la comprensión de los mecanismos psicológicos que pueden explicar el uso problemático de las tecnologías digitales por parte de adolescentes y ha destacado, también, el compromiso de la ganadora con la divulgación de los resultados de su estudio a la ciudadanía.

Por otro lado, José Francisco Sedeño López, por el trabajo titulado 'Fiscalidad de la economía circular: Situación actual y propuestas de reforma'. En este caso, la comisión ha puesto de relieve el tema estudiado, la economía circular, de importancia capital en un contexto de lucha global contra el cambio climático; en la profundidad del análisis desplegado por el autor y en la repercusión que este ha obtenido.

El premio 'María Victoria Atencia García', que se destina a reconocer la labor en las áreas de Arte y Humanidades, ha sido para Eleonora Voltan, por el trabajo titulado 'Visioni d'Egitto. I topoi iconografici della terra egizia nella pittura romana'.

El tribunal ha avalado, además de la calidad, el impacto y la relevancia de esta investigación, el currículo de su autora. Ha recogido el premio en su lugar Isabel López.

Finalmenteo, en las áreas de Ingeniería y Arquitectura, el premio de investigación 'Kazuyo Sejima', lo ha ganado 'Catalytic upgrading of ethanol to n-butanol over a novel Ca-Fe modified mixed oxide Mg-Al catalyst from hydrotalcite-base precursor' del autor Sergio Molina Ramírez.

Se trata de un trabajo que se centra en la utilización de diferentes tecnologías catalíticas para mejorar y desarrollar el proceso de condensación de etanol a butanol. El jurado ha puesto de manifiesto, entre otras cualidades, el prestigio y el índice de impacto de la revista en la que se publicó el artículo, Catalysis Today.

Todos los jóvenes científicos han agradecido a la universidad y a la Fguma los premios, que reconocen el trabajo y el esfuerzo. "La investigación no es un camino fácil. Sin duda, este galardón es un impulso, un incentivo, que nos anima seguir en adelante en nuestra carrera científica", han dicho.

Honoris causa

Cada uno de los premios lleva el nombre de un prestigioso científico o humanista y, además, todos tienen una cosa en común: han sido reconocidos por la Universidad de Málaga como doctores honoris causa.

En esta edición, docentes de la institución, referentes en cada una de las disciplinas, los han presentado. Así, el catedrático de Literatura Española, Antonio Gómez Yebra, ha destacado la figura de María Victoria Atencia; el exrector José Ángel Narváez ha elogiado la investigación de Kjell Fuxe; Y el profesor de Genética Enrique Viguera ha hablado de Margarita Salas como una de las impulsoras de la investigación española en el campo de la bioquímica,

Además, el catedrático de Derecho Administrativo, Diego Vera, ha aplaudido los logros de Eduardo García de Enterría; y la profesora de Arquitectura Nuria Nebot ha dedicado sus palabras a Kazuyo Sejima, una de las creadoras más laureadas internacionalmente.