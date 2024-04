Las viviendas turísticas de Málaga cierran ya reservas con dos meses de antelación

Las buenas previsiones turísticas para este verano en Málaga, que se mantienen pese a las tensiones actuales en el mapa geopolítico, también tienen sus reflejo en las viviendas turísticas, que prevén una temporada estival con resultados por encima de los dos últimos dos años.

Según explica Francisco Martín, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de profesionales de viviendas turísticas y apartamentos turísticos de Andalucía (AVVA Pro), están experimentando una importante anticipación en las reservas, acercándose ya al ritmo habitual de los años previos a la pandemia de la Covid-19 y que, asegura, aún no se ha conseguido recuperar del todo.

Esa antelación oscila ya entre los 50 y los 60 días previos a la fecha del viaje, especialmente en las reservas de casas grandes de entornos rurales y también costeros.

«No llegamos igual que antes del Covid en ese adelanto, cuando en enero ya los extranjeros veían qué iban a hacer en agosto, pero ya por fin sí están volviendo las anticipaciones en las reservas», señala Francisco Martín, que apunta que la estancia media de los turistas que se han alojado en una vivienda turística en este primer trimestre ha alcanzado los 4,5 días en Málaga capital así como un gasto de 6 de cada 10 euros en hostelería, ocio, cultura y negocios de proximidad.

«Eso quiere decir que siguen reservando a una semana, pero por otro lado, ya hay mucha gente que está reservando julio y agosto», añade.

En cuanto al nivel de ocupación, aunque la asociación no maneja aún porcentajes concretos, sí prevé superar los registros del verano pasado, una temporada en la que en algunos puntos de la costa malagueña se alcanzó el 90% en los meses de julio y agosto.

«Preveemos que va a ser una muy buena campaña», resume Martín.

Tasa turística

En cuanto al debate reactivado en los últimos meses sobre la implantación de una tasa turística en Andalucía, la Asociación de profesionales de viviendas turísticas y apartamentos turísticos de Andalucía (AVVA Pro) muestra también su rechazo a la implantación del impuesto que, según mantiene su presidente, Carlos Pérez-Lanzac, se trasladará al precio de las viviendas turísticas.

«Es una amenaza y un gasto que entendemos no está justificado. Aparte que luego hay una serie de gestión ineficiente por parte de la Administración que no podemos asumirlo en el sector privado. Es decir, hay subvenciones que quedan a veces huérfanas, hay fondos que no se están cubriendo, hay un exceso de pago de impuestos brutal y ahora lo que no tiene sentido es meter más carga tributaria», critica Pérez-Lanzac, que sostiene que una de las «claves» de España como destino turístico exitoso son sus precios competitivos con respecto a otros destinos del entorno europeo. «Esto es un disparo o un golpe en la línea de flotación de uno de los valores más competitivos, la relación calidad-precio».

Un código de buenas prácticas para las viviendas

En 2022, la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía y el Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla suscribieron un código de buenas prácticas para las viviendas turísticas. Esta semana ese código se renovó extendiéndose al resto de provincias andaluzas, además de Málaga. Por su parte, las empresas explotadoras de estas viviendas se comprometen a informar a los clientes de las normas de convivencia de la comunidad de propietarios, a llevar un registro de huéspedes y su comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Además facilitarán al presidente, administrador y vecinos que lo soliciten un teléfono durante 24 horas para resolver de forma inmediata cualquier consulta o incidencia relativa a la vivienda.

Suscríbete para seguir leyendo