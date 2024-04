Josep Soler: «La irrupción de la IA es un reto para los asesores financieros»

El papel del asesor financiero resulta fundamental para los inversores y parece que cada vez se va tomando más conciencia de ello. ¿Lo percibe usted así también? ¿O seguimos guiándonos más por las personas más cercanas no profesionales?

La primera toma de conciencia ha de ser la de dar más importancia a nuestras respectivas finanzas personales y objetivos financieros. No somos suficientemente conscientes de la importancia de complementar nuestra jubilación y de ahorrar e invertir a largo plazo. Una vez asumamos esto, el recurrir a consejos profesionales es vital. Es esencial huir de quien no necesariamente tiene ni más conocimientos, ni más experiencia que nosotros y que, sobre todo, no tiene nuestras circunstancias.

La volatilidad/inestabilidad de los mercados y la subida de tipos ha sido el azote de los inversores en los últimos tiempos, y la renta fija, en la que tanto confiamos, parece no haber sido tan ‘fija’. ¿Cómo ve la deuda y el crédito para los próximos meses?

El máximo ‘azote’ de los ahorradores e inversores conservadores ha sido una época prolongada de tipos casi nulos que les ha dado rendimientos reales negativos. Los inversores a largo plazo que asumen los necesarios riesgos saben o deberían saber que la volatilidad e inestabilidad vienen aparejadas con la renta variable y con el potencial claro de obtener rendimientos positivos. Estamos a la espera de reducciones de tipos que deberían generar revalorizaciones en la deuda y el crédito, aunque peores perspectivas para la renta fija monetaria a corto plazo.

En materia regulatoria, tanto en el lado del asesoramiento como en la creación de producto, el asesor financiero se enfrenta a importantes cambios , como el desarrollo de MIFID III, la nueva Ley del Mercado de Valores y Servicios de Inversión (LVMSI), normativa ESG…

Efectivamente retos muy importantes que van a generar también oportunidades para los asesores financieros profesionales. Deberíamos añadir a los mencionados la digitalización y sobre todo la irrupción de la inteligencia artificial en nuestra profesión. Somos conscientes y ya lo estamos preparando. Nuestro congreso en Málaga precisamente confrontará todo esto.

Este año EFPA España celebra su Congreso Anual en el Palacio de Congresos de Málaga los días 25 y 26. ¿Por qué es importante para el profesional financiero asistir?

Básicamente porque trataremos aquellos elementos esenciales y disruptivos de la profesión. No hay futuro para aquellos profesionales (cada vez menos) que se acomodan en las tareas rutinarias y descartan los cambios imprescindibles que todos hemos de implementar, y que en Málaga se determinarán con claridad.