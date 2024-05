Museos, auténticos centros culturales referentes en educación e investigación

El International Council of Museums define a estas instituciones como "centros educativos dinámicos que fomentan la curiosidad, la creatividad y el pensamiento crítico". El objetivo del Día Internacional de los Museos (DIM) que se celebra hoy, 18 de mayo, en todo el mundo, es concienciar sobre el hecho de que los museos son un importante medio para el intercambio cultural, el enriquecimiento de las culturas, así como para el desarrollo de la comprensión mutua, de la colaboración y de la paz entre los pueblos.

Javier Ferrer, del Museo Carmen Thyssen. / Álex Zea

Bajo el lema de este año, "Museos por la educación y la investigación" se quiere reconocer su contribución a la investigación, proporcionando una plataforma para la exploración y la difusión de nuevas ideas. Desde el arte y la historia hasta la ciencia y la tecnología, los museos son espacios vitales donde la educación y la investigación convergen para dar forma a la comprensión del mundo.

Esta jornada, que se celebra desde hace más de 40 años, incluye completos programas de actividades en todos los museos adheridos. Cada vez son más los museos por todo el mundo que participan en esta celebración mundial: se estima que el año pasado fueron 37.000 museos los que tomaron parte en el evento en 158 países y territorios.

Emilia Garrido, de la Fundación Unicaja. / Álex Zea

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Enlazando con el tema elegido para este 2024, el Día Internacional de los Museos apoya determinados Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. En este año se centrarán esfuerzos en el Objetivo 4 (Educación de calidad: garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos), y el Objetivo 9 (Industria, Innovación e Infraestructura: construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación).

Para analizar el nuevo rumbo que los museos están adquiriendo en el tercer milenio de nuestra era, La Opinión de Málaga reunió en uno de sus tradicionales desayunos a seis representantes de museos de Málaga y provincia que debatieron, entre otros temas, los cambios conceptuales que han afrontado en los últimos tiempos estas instituciones culturales; el papel que juegan la investigación y la educación en los museos, la irrupción de las nuevas tecnologías y las redes sociales como agentes divulgadores de sus actividades y programas y el impacto social de los mismos.

Acudieron a nuestra llamada Javier Ferrer, gerente del Museo Carmen Thyssen Málaga; Emilia Garrido, directora de Actividades Culturales de Fundación Unicaja; Manuel López, concejal de Patrimonio Histórico-Artístico del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, en representación del Museo Andaluz de la Educación; Javier Chaos, director del Museo de Historia Militar y el gerente del mismo, Bernardo de Haro, y Antonio Díaz, presidente de la Fundación Díaz Caballero, promotora del Museo Internacional de Arte Belenista de la localidad de Mollina.

Manuel López, del Museo Andaluz de la Educación. / Álex Zea

Concepto actual de museo

En un primer intercambio de opiniones se intentó acotar el papel y la función de los museos cuando abordamos el fin del primer cuarto del siglo XXI: "Un lugar para poder disfrutar y adquirir conocimiento", destacó Javier Chaos. Es una realidad palmaria que el concepto de lo que entendemos por museo ha cambiado muchísimo en las dos últimas décadas. Se ha pasado del "simple contenedor de obras de arte", a tener una finalidad enteramente educativa, convirtiéndose en lugares de transmisión del conocimiento y complemento perfecto de la formación social: "La obra de arte no se concibe para estar colgada en un museo. A esa obra hay que dotarla de contenido, hay que contextualizarla y para ello hay que trasladar esos contenidos y adaptarlos a diferentes públicos en una especie de formación no reglada", comentó Emilia Garrido.

Para Manuel López, afortunadamente "los museos hoy no han perdido su sentido original cuando empezaron a surgir estas instituciones a finales del siglo XVIII , que no es otra que ser un lugar para preservar un legado histórico, para difundirlo, conservarlo y disfrutarlo".

Por su parte, Javier Ferrer fue más allá señalando la confluencia en el espacio museístico de diversas disciplinas artísticas que hacen del museo "un centro cultural, un lugar de encuentro de diferentes artes que permiten contextualizar, por ejemplo, una colección de pintura", resaltando además que también son una herramienta de transmisión de mensajes de hoy en día a la sociedad en temas tan importantes como la sostenibilidad o la igualdad".

Javier Chaos, del Museo de la Historia Militar. / Álex Zea

La educación y la investigación forman parte del lema de la celebración de este año. Dos aspectos que los invitados a la reunión señalaron como "estratégicos" en el concepto moderno de las instituciones museísticas que representan.

Antonio Díaz citó el trabajo que acometen desde el Museo Internacional de Arte Belenista de Mollina "con los más de 6.000 centros educativos andaluces y un millón de alumnos de nuestra comunidad" y que se traducen en actividades tan instructivas como "clases de dibujo y algunos talleres, entre los que destaca el de restauración, que siempre tiene muy buena acogida".

"Las autoridades educativas vieron oportuno que el arte belenista se transmitiera a todos los alumnos en ciclo escolar porque dentro de él se pueden estudiar conceptos de materias tan dispares como la geografía, historia, religión, pintura, dibujo y escultura", señaló Díaz.

Manuel López, del Museo de la Educación, indicó que el aspecto educativo del Museo del que es responsable es "intrínseco" ya que mucho más de la mitad de las personas que lo visitan a lo largo del año "son alumnos de centros educativos que descubren nuestra colección de material científico desde el siglo XVIII".

Conferencias, charlas, labores de investigación, centros de documentación, archivos, bibliotecas, actividades artísticas paralelas, talleres o convenios de colaboración son sólo algunas de las actividades que programan los museos y que constituyen el grueso de sus labores de educación e investigación. "En el Museo de Historia Militar estamos elaborando y trabajando, dentro de nuestras posibilidades, con mucha documentación, y libros para contar la historia militar de nuestro país", señaló Bernardo de Haro.

NNTT y digitalización

Otro aspecto a tener en cuenta, aparte del educativo, es el cambio de perspectiva y escenario que han traído las nuevas tecnologías y la digitalización al sector museístico. Los llamados museos virtuales, cada vez más incorporados por los grandes museos, ofrecen al visitante la posibilidad de conocer todo el patrimonio de estos museos a golpe de click, seguir por streaming todas las actividades culturales programas, interactuar al instante con los visitantes a través de las RRSS, la irrupción de los códigos QR con toda la información escrita y visual de las colecciones son ya tareas cotidianas en el día a día de los museos y que se han desarrollado en un plazo relativamente corto de tiempo.

Antonio Díaz, del Museo de Arte Belenista. / Álex Zea

Muchos espacios están apostando por la digitalización de sus archivos. "Las nuevas tecnologías sitúan el museo en todo el mundo, ves las cifras de visitantes y muchas veces dan vértigo", comentó Javier Ferrer. Para Javier Chaos "sin redes sociales corporativas, no existes. Si no estás en internet, si no tienes Instagram, Facebook o Twitter para darte a conocer, no existes".

La dimensión social de los museos también fue analizada por nuestro panel de expertos. Cómo maximizar el impacto social de la actividad museística en la sociedad y cómo conectar con los nuevos tipos de público son retos que ya están afrontando estas instituciones.

"La mejor manera de captar público es ser proactivo -comentó Javier Ferrer- no es abrir tu sala y esperar a que vengan los visitantes". El gerente del Museo Carmen Thyssen subrayó las iniciativas promovidas por su pinacoteca que les ha llevado por los diferentes distritos de la capital malagueña e incluso por muchas localidades de la provincia: "Cada año recibimos a los distritos, a los movimientos vecinales y asociativos para contarles en primera persona la labor que llevamos a cabo en el Museo".

Empresas vinculadas, clubes de amigos y celebración de eventos son otras opciones para "socializar" la labor de los museos.

Bernardo de Haro, del Museo de la Historia Militar. / Álex Zea

El público que acude mayoritariamente a un museo tiene una edad superior a los 40 años y llamar la atención de los que están por debajo de esa edad se ha erigido en una de las tareas de los rectores de los museos.

"La clave pasa por organizar actividades adaptadas a los diferentes públicos", aseguró Emilia Garrido, de Fundación Unicaja, quien comentó que en su Fundación tienen un completo programa de actividades (talleres, representaciones teatrales, conciertos, jornadas de poesía, etc) . "El secreto pasa también por la alianza con otras instituciones y captar nuevos públicos a través de actividades atractivas diseñadas y con su contenido adaptado a los diferentes niveles educativos. Esa es, yo creo, la secuencia", remarcó.

En esa misma línea de pensamiento se manifestó Javier Chaos, del Museo Militar, que cree que hace falta un cambio generacional a nivel general. "Toda la gente que está llevando la cultura son personas que están por encima de los 50 años. Necesitamos trasladar nuestro mensaje a gente más joven. La gente con 20 ó 30 años es más cercana, sabe cómo se está viviendo, y necesitamos que se involucren en las actividades de los museos, que se involucren en la cultura. Es más fácil para un niño de siete, ocho o catorce años que una persona de esa edad le transmita un mensaje".