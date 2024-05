La oposición recrimina al PP que haya "congelado" el OMAU

El Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU) se destacó en los últimos años por ser un verso suelto dentro del amplio holding municipal, caracterizado por la publicación de estudios y análisis sobre la situación de la vivienda, las emisiones contaminantes, la densidad de los barrios o la proporción de zonas verdes por habitante que, en muchas ocasiones, provocó quebraderos de cabeza para el equipo de gobierno y pura gasolina para la oposición.

Tras la jubilación del que fue su director, Pedro Marín Cots, la oposición critica que esta institución ha perdido esa "perspectiva crítica" que lo caracterizaba, acompañada del "rigor científico, la producción de datos, la profundidad teórica y el pensamiento crítico", como lamentado hoy el concejal de Con Málaga, Nico Sguiglia, durante el debate de una moción en la Comisión de Sostenibilidad en la que, precisamente, solicitaban al equipo de gobierno que "reactive" esta institución "recuperando su protagonismo en la elaboración de políticas urbanas" nombrando a un responsable para encabezar de nuevo el observatorio, cuyas funciones se gestionan hoy en día a través de las áreas de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Sostenibilidad Medioambiental.

"Es signo de inteligencia no rodearse de aduladores", ha espetado Sguiglia a la concejala responsable de Sostenibilidad, Penélope Gómez, a la que ha reiterado que el OMAU ofrecía "una mirada que le permita al equipo de gobierno ir más allá de la disputa política o los ejercicios de mera propaganda" y que, por ello, el Partido Popular ha decidido "congelarlo".

Los socialistas han apoyado la moción y han recordado que el OMAU se creó para "hacer una radiografía de cómo está la ciudad para ir avanzando", como ha criticado la edil socialista Begoña Medina. "Lo lamentable de esto es que esos indicadores no le sirven al alcalde de esta ciudad porque no los quiere cumplir".

En el caso de Vox, su portavoz Antonio Alcázar sostiene que "el fomento de estas estructuras son una pérdida de dinero público sin trascendencia real en el beneficio y calidad de vida de los ciudadanos" por lo que consideran que son "inútiles y contrarios a los principios rectores del gasto público".

Paralizado

La oposición ha alertado que desde hace un año no se publican informes elaborados por el observatorio y que las redes sociales no ofrecen nuevas publicaciones. Además, Con Málaga ha recalcado que no se ha actualizado la Agenda Urbana, el Plan del Clima y el Sistema de Indicadores de la capital malagueña, ni tampoco se han creado los los Comités de Seguimiento de estos planes.

Ante las críticas, el Partido Popular ha rechazado que este organismo se encuentre paralizado y ha rechazado la moción por considerarla "innecesaria".

"En ningún momento se ha parado nada, no hay que revitalizar nada, todos los programas europeos se siguen desarrollando bajo la concejalía de Economía y programas europeos, toda la gente que trabajaba en el OMAU sigue trabajando...", ha defendido la concejala de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez, que ha informado de que la Agenda Urbana se está actualizando mediante convenio con la Fundación Ciedes.

"Desde el Área de Sostenibilidad nos hemos hecho cargo de la actualización del Plan del Clima, están los pliegos en licitación y van a salir en días. Vamos a hacer el plan municipal de cambio climático y estamos renovando la adhesión al pacto de alcaldes. Se está impulsando todo lo que se decía en el Plan Alicia y hemos redactado una ordenanza de infraestructuras verdes", ha añadido Gómez.