Málaga ya vibra con los grandes macrofestivales

De 10.000 en 10.000 pueden ya contarse los espectadores que han empezado a disfrutar en la provincia, con la llegada de esta segunda quincena de mayo, de los grandes festivales musicales. El Marenostrum Fuengirola, por ejemplo, albergó su primer evento en exclusiva el sábado 18, con los cantantes de OT23. Y no menos multitudinaria ha sido la nueva edición del Fulanita Fest, este mismo sábado, con artistas de la talla de Amaral o Ladilla Rusa. Asimismo, el festival Oh See!, en la capital, se ha convertido en otro de los puntos que abría el calendario, a las puertas de un verano que promete noches inolvidables, con multitud de emociones.

El último de los macrociclos en sumar sus nombres a la larga relación de eventos fue el de la Cueva de Nerja, que acumula 63 ediciones y presume de veterano en el calendario andaluz y español. Pero el que apenas ha vivido dos ediciones es el Cala Mijas, cancelado unilateralmente por Last Tour, después de que no se hayan liquidado las facturas pendientes de 2023. El Ayuntamiento mijeño y la propia promotora deberán ahora acercar posturas para solventar el acuerdo suscrito hace ahora dos años.

Entre los grandes nombres que pasarán por Marbella figuran los de Jamie Cullum (14 de junio), Sheryl Crow (21 de junio), Aitana (22 de junio y 29 y 30 de julio), Vanesa Martín (29 de junio y 20 de agosto), Myke Towers (3 de junio), Emilia (4 de julio), Camilo (6 y 7 de julio), Keane (9 de julio) o Take That (14 y 15 de julio).

El recinto fuengiroleño del Marenostrum ya se encuentra en pleno funcionamiento. / Marenostrum

Asimismo figuran en letras de oro Carlos Vives (16 de julio), Pablo López (20 de julio), Simple Minds (22 de julio), Tom Jones (23 de julio), Diana Krall (24 de julio), Luis Miguel (31 de julio y los días 2 y 3 de agosto), Antonio José (6 de agosto), Miguel Poveda (8 de agosto), Sara Baras (17 de agosto), Siempre Así (19 de agosto), Ana Mena (23 de agosto) u Hombres G (31 de agosto).

El recinto de la La Cantera de Nagüeles, donde se desarrolla el ciclo estival del Starlite Festival. / L. O.

Por delante restan más de tres meses de veladas únicas, con artistas que en algunos casos tienen en la Costa del Sol su única fecha en España para este año. No extraña así que recintos como el nerjeño amplíen de cara a este periodo estival su aforo, con la posibilidad de comercializar un millar de entradas más y alcanzar los 3.000 espectadores. Por encima de esa cuota figura uno de los ciclos imprescindibles en el calendario nacional, como es Starlite Festival. Aunque la firma ya ampliase su oferta a una serie de conciertos celebrados durante las pasadas fechas navideñas en Madrid, la edición marbellí es un auténtico referente global para todo amante de la música en directo.

Ladilla Rusa, protagonistas del Fulanita Fest. / L. O.

Por su parte, el Marenostrum Fuengirola agotó rápidamente las 18.000 entradas ofertadas para ver a Estopa el próximo sábado 10 de agosto. Y marchan a buen ritmo también las ventas para otras citas con artistas o formaciones como El Barrio (8 de junio); Sidecars y Columpio Asesino (14 de junio); Manolo García (15 de junio); Maná (22 de junio); Queens of the Stone Age (23 de junio); Julieta Venegas (23 de julio); Niña Pastori (13 de agosto); o Pimpinela (14 de agosto).

Con esos nombres en agenda, no es de extrañar que ciclos como el Starlite Festival hayan fijado en ediciones anteriores su impacto económico para la ciudad y su entorno en más de 300 millones de euros. En cuanto a asistentes, Marenostrum Festival roza cada temporada la barrera de los 200.000 espectadores.

También son millonarios los números del 101 Music Festival, que tiene ya programadas en la capital las veladas de Pablo López (31 de mayo), Camela (8 de junio), Rozalén (15 de junio), Israel Fernández (22 de junio), David Bisbal (29 de junio), Antoñito Molina (5 de julio), Luz Casal (12 de julio) o Vetusta Morla, junto a Sarria y Marilia (20 de julio).

El escenario principal del Festival de la Cueva de Nerja. / L. O.

En cuanto a los festivales de una semana, el Weekend Beach Festival de Torre del Mar se celebra este año del 4 al 6 de julio e incluye a nombres propios de la talla de Mora, Europe, Steve Aoki, Rayden, Melendi, Maka, Lola Indigo, La Pegatina o Coque Malla. Y asimismo, el recinto ferial de Torremolinos espera del 21 al 24 de agosto un nuevo «pitote» con el Canela Party. Tienen confirmada su presencia desde los estadounidenses Superchunk a Triángulo de Amor Bizarro o de Viva Belgrado a Los Punsetes.

Entre una y otra cita, el Brisa Festival, que del 25 al 27 de julio se reubica para este año en el recinto portuario de Málaga. Comparten cartel Mikel Izal, El Kanka, Lori Meyers, Dorian o Kiko Veneno, en lo que está llamada a ser otra de las grandes citas, ya consolidadas, para amantes del pop en mayúsculas y con todas sus vertientes bien cubiertas.

Por el camino se quedan muchos más puntos de encuentro, como el recién rescatado Ojeando. Son numerosos los ayuntamientos malagueños que se afanan en configurar nuevos festivales y captar la atención de promotoras y grandes artistas o grupos.