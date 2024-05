¿Qué tiene que decir cuando ve, cuando lee, cuando escucha aquello de que "Depol es un soplo de aire fresco en el panorama musical nacional"?

Me alegra mucho escuchar eso. Esos comentarios son muy bonitos. Pero lo que más me gusta ver es cómo disfruta la gente en nuestros directos, cómo conectamos a través de nuestra música con el público, que creo que es lo más bonito que hay.

Quién diría que la canción del mismo título tendría tantísima repercusión? ¿Se lo esperaba cuando la escribió, cuando empezó a cantarla?

Pues no, la verdad que no. Yo creo que soy un poco negativo y nunca me espero muchas cosas de ninguna canción, y ver todo lo que ha sucedido no solo con Quién diría sino que también con mis otras canciones me parece súper bueno.

¿Qué supone para usted formar parte de la Ruta Firestone, que le trajo a Málaga el jueves 23 de mayo?

Es algo muy bonito que hayan contado conmigo para participar y que sea aquí en Málaga me hace una ilusión porque es un sitio que me gusta mucho. Otras veces que he estado aquí me lo he pasado muy bien y esta vez no ha sido distinto, además he venido con la banda, que es mucho mejor.

¿Cómo valora, qué opinión le merece ser profesional, dedicarse de lleno a la música en un mundo tan difícil y con tantísima competencia?

Me considero una persona con mucha suerte porque puedo hacer lo que me gusta y además la gente ha conectado con lo que hago. No puedo pedir más y quiero seguir viviendo esos momentos tan bonitos con el público.

¿En qué se inspira para componer sus temas, sus canciones?

En la vida real. Siempre lo digo, intento hablar de cosas que son reales, de cosas naturales intentando no exagerar mucho las cosas. Esto es fundamental a la hora de conectar con la gente, el hecho de que al público no le parezca algo súper lejano, que las canciones hablen de cosas que pueden pasar en el día a día.

¿Le motiva componer para otros cantantes?

El hecho de poder escribir para otros me gusta aunque es una faceta que todavía tengo por desarrollar.

¿Qué referencias musicales tiene? ¿Qué tipo de música le gusta?

Sobre todo música pop-rock de los años dos mil en español. Aunque es cierto que he escuchado mucha música distinta, muchos artistas y estilos distintos. Creo que es importante y se refleja en la música que yo hago.

¿Cómo explica que tenga millones de oyentes mensuales en las plataformas digitales?

Es un poco la tendencia que hay ahora mismo. Además tengo claro que la gente no tiene paciencia para escuchar un disco y yo me incluyo también en ese grupo. Pero también estoy seguro de que el disco llegará. Ahora mismo estoy contento así. Lo que quiero es que la gente le dé importancia a cada tema, a cada canción en concreto.

Es tremendamente joven. ¿Dónde se ve dentro de unos años? ¿Seguirá en esta misma onda o indagará nuevos caminos musicales?

Pues yo soy un poco conformista en este aspecto y te voy a decir que si me veo de aquí a cinco años dedicándome como ahora a la música, será un sueño cumplido. Cuando llegue ese momento ya hablaremos de qué estaré haciendo, si de repente me paso a otro género, si seguiré haciendo la misma música o no. Pero creo que si me mantengo haciendo música estaré feliz.

La canción, Dime solo si has pensado, va en una onda un tanto diferente a Quien diría, Ibiza o De fiesta. ¿Por qué este cambio?

Porque al final instintivamente me gusta innovar y probar cosas distintas. Pero también te digo que no es algo premeditado. Yo simplemente me dedico a hacer música. Dime solo si has pensado es una canción distinta a las demás. Pero igual que pienso que Ibiza es muy distinta a Quien diría.

Depol en su concierto malagueño / La Opinión

¿Para cuándo un álbum? Ya me ha comentado antes que es complicado. Pero siempre ha dicho que se encuentra muy cómodo canción a canción, ¿no es así?

Sí, totalmente. Como te he dicho antes ahora mismo no está entre mis objetivos sacar un disco, aunque me gustaría en un futuro sacar un álbum que recopile temas con concepto, con algo que tenga sentido, pero todavía no es algo que esté en mi cabeza.

¿Cómo se presenta el verano de Depol?

Con muchos conciertos. Ahora estamos empezando con el concierto de Málaga. Hay distintas fechas que tenemos ya confirmadas, que son unas cuantas por suerte. Y tengo muchas ganas de empezar a girar.

Usted pasó por un talent televisivo. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Repetiría?

No repetiría. Creo que fue una experiencia buena en su momento que me sirvió para lo que me sirvió, para asomar la cabeza en esta industria tan complicada, para obtener mi primera vez bajo los focos. Ahora mismo no repetiría.

¿Por qué la gente tiene que ir a sus conciertos, a sus actuaciones?. ¿Por qué hay que ir a ver a Depol?

A lo mejor digo una cosa que suena un poco fea, pero a mí siempre me ha gustado esa frase de pues suena mejor en directo. Creo que la gente que venga pueda llegar a decirlo. O al menos que se lo cuestione. Entonces, solo por eso me gustaría que la gente viniera.