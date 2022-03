La crisis del Málaga CF en cinco claves

¿Qué ha pasado en los últimos meses en Martiricos? El cambio que ha sufrido el equipo en los últimos meses le ha llevado a pasar de ser imbatible en casa y contar los puntos para llegar a los puestos de play off a darle la vuelta a todas esos números y saber que, hasta la última jornada, van a estar jugándose la vida de tú a tú con los últimos clasificados de la categoría de plata. Es complicado dar con la respuesta, pero a continuación analizaremos algunas de las claves que han puesto contra las cuerdas a la entidad blanquiazul. Dirigentes, los dos cuerpos técnicos que han pasado este curso por Martiricos y los jugadores tienen mucho en lo que pensar.

Nula capacidad reacción

Al término del último partido contra el Huesca, Aleix Febas fue el primero en reconocer lo mucho que sufría los goles en contra. Con el 0-1 poco después de la reanudación, el equipo se vino abajo y con el 0-2 dejó de verse cualquier atisbo de garra, coraje y ganas de cambiar el destino del partido.

Mientras la portería del Málaga CF se mantenga a cero, el equipo blanquiazul se muestra confiado y con opciones de batir al rival, aunque en el último momento siga sufriendo la falta de puntería de cara portería. Pero un gol en contra, venga como venga, se convierte en un varapalo anímico del que el equipo no se repone. Este curso, han sido poquísimas las remontadas de los blanquiazules. Hay que retroceder hasta el mes noviembre, todavía con José Alberto en el banquillo. Cuando el Málaga recibió al Sanse, el conjunto se repuso del gol tempranero txuriurdin y con goles de Roberto y Paulino culminó una victoria en casa. El resto, historias para olvidar.

Relación del vestuario

Un cambio de entrenador es un momento complicado en cualquier vestuario. José Alberto fue destituido, Funes y Bravo se hicieron cargo unos días y luego llegó Natxo González. Son ya dos los meses del técnico vitoriano y su staff en Martiricos, pero al parecer su discurso no está convenciendo a los miembros de la plantilla.

Cuando la situación es tan delicada, no hay solución si no se rema en la misma dirección. A la luz de los acontecimientos, no se siente sintonía entre jugadores y el entrenador.

Compromiso en duda

Lo expuesto anteriormente está directamente relacionado con este punto. ¿Qué se puede esperar de un equipo formado por numerosos jugadores cedidos que seguramente el año que viene estén en otro equipo? ¿Y de un entrenador que sabe que ha llegado para cumplir el expediente hasta lo que queda de temporada? Cuestiones que se contestan solas echando un vistazo a los números que está consiguiendo el Málaga CF en este último tramo de la campaña.

Ante todo, debería primar la profesionalidad pero los miembros del plantel blanquiazul se muestran impasibles. Resulta curioso que en ocasiones, y así ocurrió el domingo, los jugadores más destacados y que más pelean en el terreno de juego son jóvenes de la cantera. Roberto, junto a Febas, fue el único que se libró de la pitada que la afición dedicó a los futbolistas.

Esta falta de compromiso es la que hizo estallar a los seguidores presentes en el choque ante la SD Huesca, así llegaron los silbidos y calificativos como «mercenarios».

Talento limitado

Cuando finalizó el mercado de verano, el Málaga CF sobre el papel tenía un equipazo, el malaguismo se ilusionó y el arranque de campaña fue bastante positivo. Cuando el viento va de cara, todo va bien, pero en el momento en el que se han empezado a ver grietas el castillo se ha desmoronado.

No hace falta hacer valoraciones personales posición por posición, pero el equipo se ha desinflado y el sentimiento de los primeros meses de curso ahora parecen un espejismo. Y sí, la lesión de Luis Muñoz hizo mucho daño, Genaro también se rompió cuando mejor estaba y las molestias de Juande perjudican mucho al juego global del equipo. Este año la plantilla era más amplia, pero las pruebas revelan que de peor calidad.

Números de descenso

Lo peor de todo son esos números que Natxo no puede defender. En las últimas 10 jornadas de LaLiga SmartBank, el Málaga ha protagonizado números de Primera... RFEF. De los 30 puntos en juego, los blanquiazules solo han sumado seis tras perder con Ibiza, Mirandés, Almería, Real Sociedad B, Fuenlabrada y Huesca, solo se sumó en la victoria ante Amorebieta y los empates con Zaragoza, Cartagena y Ponferradina. Los goles son demoledores: cuatro realizados y 17 encajados.

Mirando el calendario y haciendo una comparación con su principal rival en estos momento, el Sanse de Xabi Alonso, la preocupación aumenta. Los vascos han sumado 13 de 30 puntos, han anotado 12 goles y han recibido 12. Ganan al Málaga en todo, incluso en el goal average en un hipotético empate a puntos.

El margen para aprobar es ajustado y las notas se entregan en un par de meses.