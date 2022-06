El Málaga FC comenzó el pasado 13 de junio el periodo de renovación para sus abonados de la campaña 21/22. Por ello, el club reduce el precio de los abonos 30 euros para la temporada 22/23, para que unido a la cuota de Fiel Malaguista el montante final se quede igual.

Los precios estipulados para la campaña 22/23 + la cuota de Fiel Malaguista, son los mismos que la temporada 19/20. Esto quiere decir que si un abono en Anillo Inferior tenía un precio de 240€ en la 19/20, tiene un coste de 210€ en la 22/23, que sumados a los 29€ del Fiel Malaguista da un total de 239€.

En tres días ya se han registrado más de 5.000 abonados para la próxima temporada, y la expectativa es que este número siga creciendo a buen ritmo.

Desde las oficinas del club valoran esta cifra de forma positiva, siendo números aceptables para el objetivo de la entidad: superar los 13.000 abonados que apoyaron al conjunto blanquizaul esta última temporada. Lejos queda la barrera de la cantidad idílica de los 20.000, aunque la dirección deportiva confía en atraer a los aficionados desencantados con su equipo, gracias a los refuerzos del mercado estival y la planificación deportiva.

Un porcentaje importante de las renovaciones se ha realizado de forma automática y se espera que se mantenga esta tendencia en los próximos días. Además, la expectativa es que aumente la cantidad de malaguistas que renueven de forma personal su abono. Para ello pueden hacerlo de 2 formas: de manera presencial en las taquillas de La Rosaleda, o vía online a través de la página web del Club.

El eslogan utilizado para traer de vuelta a los aficionados malaguistas es "Amor a lo propio", un lema que trata sobre la importancia de apoyar al equipo local de la ciudad en lugar de a los grandes. A través de varios vídeos en redes sociales, el conjunto blanquizaul está tratando de reanimar la pasión de la ciudad por el Málaga CF.

De esta forma el coste del abono es idéntico a la temporada 19/20, la última antes del Covid en la que se pudieron poner a disposición todos los encuentros oficiales en precampaña.

¿Qué es ser Fiel Malaguista?

Es una fidelización anual al Club que puede estar relacionado o no con un abono. Es una nueva modalidad que permite a los aficionados mantener sus privilegios y antigüedad, aunque un año no precise de una localidad en el estadio. Como ejemplo, el anterior curso hubo más de 1.000 Fieles Malaguistas que no optaron por un abono por diferentes razones. Esos pudieron aún así mantener su número de socio, descuento en tiendas, prioridad en compra de entradas, participación en sorteos exclusivos, etc.