El Málaga CF está poco satisfecho con las actuaciones arbitrales, tanto sobre el césped como desde la sala VAR, en las últimas jornadas. Es algo que no es nuevo, no es la primera vez que el conjunto blanquiazul puede sentirse perjudicado por el arbitraje, pero en los dos últimos encuentros ha habido jugadas decisivas que no han gustado nada en Martiricos.

Pepe Mel, en la rueda de prensa posterior al encuentro frente a la UD Ibiza en Can Misses, no pudo ocultar su malestar por lo ocurrido en la última jugada del choque, donde Loren fue derribado por un rival en el interior del área cuando buscaba el remate. "Hay un penalti clamoroso a Loren en la última jugada del partido, lo del VAR es para hacerlo ver", dijo el técnico blanquiazul. El árbitro no señaló nada y, como se suele ser habitual en este tipo de acciones, desde el VAR no le mandaron a revisar la acción, pese a que las imágenes dejan claro que el agarrón fue suficiente para derribar a Loren. Hay que recordar que el choque terminó 1-1. La indignación blanquiazul viene de atrás, porque solo tres día antes se produjo una jugada difícil de comprender. El colegiado del choque ante el Granada en La Rosaleda, Gálvez Rascón señaló penalti por un derribo sobre Loren pero, incluso habiendo contacto, desde la sala del VAR le llamaron para que juzgase la acción en el monitor y finalmente cambió su decisión. Puede existir dudas sobre si el penalti o no, pero al no ser un error clamoroso ¿por qué le invitan desde el VAR a revisar la jugada? El contacto existía y en multitud de ocasiones se ha explicado que el VAR solo debe entrar para errores claros y manifiestos. Sin duda, sorprendente. Al final de dicho encuentro frente al Granada, ya saltaron las chispas entre Manolo Gaspar, director deportivo del club, y el colegiado, como así quedó reflejado en el acta. "Una vez finalizado el encuentro y cuando el equipo arbitral se encontraba en el túnel de vestuarios, el director deportivo del Málaga C.F. SAD, D. Manuel Gaspar Haro, el cual pudimos identificar por la acreditación que portaba, empezó a recriminar nuestra actuación. Tras decirle que él no podía estar ahí, comenzó a gritar en tono amenazante que podía estar donde quisiera que para eso era el director deportivo. Instantes después empezó a gritar voz en alto y hasta en 5 ocasiones: 'Esto es una vergüenza, esto es una vergüenza'", recogió el acta del último encuentro en Martiricos. A lo largo de la temporada ya ha habido otros momentos en los que el club se ha sentido gravemente perjudicado, sobre todo tras esa acción en Tenerife donde el VAR no actuó tras un error claro del colegiado al señalar penalti de Juanfran sobre Enric Gallego, cuando la acción era al revés. El Málaga no está en esa posición en la tabla por los árbitros, ni mucho menos, pero todo suma.