Pellicer: "Lo siento"

Sergio Pellicer, entrenador del Málaga CF, se mostró serio en la sala de prensa de La Rosaleda a la hora de analizar todo lo ocurrido en los 90 minutos del choque entre su equipo y el Real Oviedo, jugado este viernes noche en el estadio de Martiricos. Sus dos últimas palabras de su comparecencia resumieron todo lo dicho a los medios en los minutos anteriores: "Lo siento".

El técnico castellonense no quiso buscar excusas tras la derrota 0-1 contra los carbayones. "Hoy es un día de muy poco que decir y mucho que hacer. Han venido 17.000 espectadores un viernes a vernos. Hay cosas que tenemos que solucionar. Esto no puede a volver a suceder. Si recibimos un gol hay que reaccionar, no protestar, hay que controlar el estado emocional", dijo, en relación a la expulsión de Esteban Burgos.

El técnico blanquiazul entiende el enfado de la afición. "Hay un ambiente de crispación con todo el derecho para la afición, que ha tragado mucho veneno. No hemos estado acertados, hay que estar preparados para estas situaciones. No generamos, jugamos con más corazón que cabeza. No transmitimos que podemos remontar cuando nos meten un gol. Tenemos que saber manejar estas situaciones".

Pellicer cree en sus jugadores, a pesar de la mala imagen y de la mala situación en la clasificación: "Los veo entrenar. El equipo quiere y a lo mejor no puede. Tenemos que detectar el problema, buscar en la plantilla personalidad. Si veo que no hay alma lo diría, pero no es así. Los jugadores quieren. Mi objetivo es mejorar el rendimiento individual para el bien del equipo. Los hechos están ahí, nuestra puntuación es la que es. Tenemos que intentar buscar soluciones. A la afición le damos las gracias. Tenemos que insistir, insistir e insistir. E ir a Albacete a ganar", aseguró.

El técnico malaguista cambió el sistema, jugó con dos delanteros, pero el equipo casi no creó peligro. "Jugamos con dos delanteros para ser más profundos, para estar cerca del área, pero no hemos amenazado al Oviedo. Tenemos que dar mucho más en ataque. Ser más profundos y conectar con la gente de arriba", reconoció.

Para "Pelli", este partido era una buena oportunidad para salir a flote y se ha perdido. "Hemos perdido una oportunidad de cambiar el click. Tenemos que encontrar una victoria después de un buen trabajo semanal, porque eso nos va a dar creer en nosotros y autoestima. Teníamos mucha ilusión en este partido. Pero ahora hay que pensar ya en ganar en Albacete. Pero esto son palabras y la gente quiere hechos. Sé que es un momento muy complicado, pero tengo mucha fuerza. Ahora tenemos que trabajar y nada más", finalizó.