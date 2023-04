Javier Tebas pasó este miércoles por los micrófonos de Deportes Cope Málaga para analizar la actualidad del Málaga CF y por encima de todo defendió el trabajo realizado por José María Muñoz, administrador judicial, en la entidad: «La gestión económica es impecable».

José María Muñoz

«La gestión económica es impecable. En el ámbito deportivo, José María hace lo que hacen sus técnicos. El fútbol no es matemático. Siempre hay alguien que está abajo en las clasificaciones, no es tan sencillo buscar culpables. Hemos visto lo que ha hecho José María desde LaLiga, no tiene que haber cambios. Lo importante son los hechos y el trabajo que se ha hecho. El tema deportivo no debe influir en un administración, sería un error. El Málaga ha pasado de estar a punto de la desaparición a tener una solvencia. El descenso le afectaría, pero tiene estabilidad».

¿Excedido de funciones?

«Lo que ha hecho José María es hacer caso a los técnicos. Los que llevamos muchos años en esto sabemos que los presidentes no toman todas las decisiones deportivas. Hay que partir de la base de que en agosto todo el mundo decía que el Málaga había hecho una gran plantilla. ¿Es culpable José María de no meter los goles? No lo creo. No creo que la administración judicial se debata por esto. Soy abogado concursalista, jamás he visto que se plantee un cambio de administración por un caso deportivo».

Bluebay

«Tendrá los derechos que cree que la ley le confiere. Ahí no me puedo meter. Tiene que ejercer sus derechos en los tribunales. Otra cosa es que diga que tenga razón o sea el momento adecuado».

Tres años de administración

«Se ordena el club a nivel económico, no tiene por qué ser un gran problema. Muchos clubes son centenarios, esperemos que el Málaga lo sea. Creo que en el fútbol tres años son pocos. Está el conflicto de Al-Thani, puede durar incluso más años. Con José María Muñoz, o con otro».

Al-Thani

«Siempre tengo que respetar los derechos de todos los propietarios. No lo puedo criticar si cree que está actuando bien. A lo mejor es el momento de pensar si es el momento de cerrar su estancia en Málaga. Yo creo que tendría que tener alguna duda. No he hablado con ellos. Tampoco lo he pretendido. Nuestros interlocutores son los que representan a los clubes, en este caso es José María Muñoz. Si me hubiese pedido una reunión, la hubiese tenido. Tiene una parte importante del club. Es un tema complicado. Alguno al final se quedará con el club. Hay que saber sus opiniones».

Decisión de la jueza

«No conozco todo bien. Si la reprobación es solo por el ámbito deportivo, yo creo que no habrá cambios. No es igual que un concurso de acreedores, pero nunca se ha hecho por motivos deportivos. Ha hecho lo que le corresponderá con su cargo, pero no es el único responsable. No he visto ninguna remoción por tema deportivo. Si hubiese sido una barbaridad, trayendo amiguetes... pues tienes una justificación. Pero si lo analizas, no creo que puedas decir que no eran contrastados. Lo que ha hecho José María es buscar a alguien para dedicar más tiempo a otras actividades. He tenido una relación con él como si fuese un CEO, y con todos los conocimientos. No se le puede achacar nada, pienso».

Kike Pérez

«Conozco a Kike, tiene mucha experiencia en clubes. Alavés, Alcorcón, Cádiz... La experiencia es muy importante en este ámbito. Le va a descargar de trabajo. Creo que es una buena incorporación».

Viabilidad con un descenso

«Creo que sí. Se tiene que adaptar a cada categoría. Tiene unos fondos. El CVC queda suspendido el pago, pero puede seguir creciendo. Tendría que estar el menor tiempo posible en la Primera RFEF. Es un equipo que siempre optará por volver a la categoría. Suele pasar que los que bajan del fútbol profesional enseguida vuelven».

Fondos CVC

«Es un tema que se debatió en su momento. No se pueden dejar a mitad los proyectos. No hay que devolver el préstamo a 50 años mientras no estuviera en la categoría».

Arbitraje

«Nunca había visto tantas quejas de clubes. Hay que hacer una reflexión. Es la competición con más tarjetas rojas de Europa, con el mismo número de faltas. Tenemos que hacer algo, cuanto menos una reflexión. Decir en una nota que este enfado de los clubes, es causante de agresiones... Conozco a los árbitros. No hay causa-efecto. Es una acusación grave que se ha hecho».

López Nieto

«Es un mundo totalmente diferente al que había conocido. La presión arbitral da mucha visión y perspectiva. Eso ayuda».