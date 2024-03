Pellicer: "Ha sido un ensayo muy fructífero para el play off"

El técnico del Málaga CF, Sergio Pellicer, ha incidido en que la victoria por 1-0 ante el Ibiza tiene un valor superlativo por la entidad del rival: "Ha sido un ensayo muy fructífero para todo lo que pueda venir, para el play off. No está descartado pelear por todo, pero al mismo tiempo hay que tener calma porque no hay nada hecho".

En su aparición en rueda de prensa tras el encuentro, el preparador castellonense ha mostrado su satisfacción por la recuperación de muchos nombres que habían estado lesionados o en baja forma hasta este momento. "El grupo está muy comprometido y eso al final cuenta. Cuando ganas es mucho mejor celebrarlo con amigos que con desconocidos. Son amigos siendo compañeros, siendo competitivo, hay cosas que me gustan en el día a día, más allá de los partidos", agregó Pellicer.

Al mismo tiempo ha sido preguntado por la dinámica de encajar apenas un tanto en seis encuentros. "Estamos generando un ambiente muy bonito en La Rosaleda, un ambiente de Primera División. Hay algo que se está transmitiendo con los chicos jóvenes, por el sistema de juego. Muchos niños se sienten identificados con los futbolistas. Este ambiente no lo había visto nunca y llevo muchos años aquí. Tenemos que aprovechar esta ola, este chute de energía", alegó.

De nuevo arguementó que hay que tener "muchísima calma porque queda muchísimo". Pero a la vez ha manifestado que el Málaga CF ha jugado este domingo "a lo que queríamos". Sin entrar en polémicas también ha alegado que el equipo debe estar por encima del arbitraje, acerca de determinadas decisiones del colegiado durante el choque. "Hemos jugado con calma, dándole al balón velocidad cuando tocaba. Ha sido muy buen partido", finalizaba antes de felicitar tanto a jugadores como a aficionados por su gran papel al abarrotar las gradas de Martiricos.

Pellicer abundó en esa buena dinámica positiva que deja atrás el mal arranque de este 2024. "Lo mejor está por llegar, porque los chicos cada vez compiten mejor de manera individual, porque cada vez hay más gente enchufada en la plantilla. Veo cosas en el día a día, en los hábitos, que me gustan mucho", dijo. Y acerca del protagonismo de Kevin Medina en la acción que se saldó con la diana de penalti transformada por Dioni, la única del partido, el técnico castellonense recordó que a lo largo de la temporada hay picos de forma para unos y para otros: "Esto es una trituradora. No tenemos que personalizar en los buenos o malos momentos de cada uno. Creo que nosotros debemos gestionar de la mejor manera posible estas situaciones", matizó de manera general sobre la evolución de la plantilla blanquiazul a estas alturas de la campaña.