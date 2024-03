Pellicer: "Ramón va a estar, es un jugador más"

Pellicer habló este viernes en rueda de prensa y comentó la dificultad que entrañará el encuentro de este domingo (16.00 horas/FEF TV) contra el Linares en La Rosaleda: "Será como todos los partidos, complicado". El técnico blanquiazul confirmó la baja de Dani Lorenzo y las altas de Dioni y de Ramón después de 11 meses: "Es un jugador más y estamos muy contentos por tenerlo".

Partido contra el Linares

"Nos centramos en el partido de esta semana. Ha cambiado de entrenador y recordamos ese bloque de ocho partidos donde han ganado cuatro. El otro día perdió fuera ante el Algeciras, donde nosotros competimos. Perdió en la última jugada. Quieren hacer un partido largo y hacerlo incómodo para el rival. Nos adaptamos a diferentes estructuras que puedan plantear. Será como todos los partidos, complicado. Queremos seguir transmitiendo lo que transmitimos en casa, incluso el día de Castellón. Ser fuertes siendo continuos en el juego. Debemos aumentar el sacrificio todos. La afición nos da todo y queremos darles una alegría".

Lesionados

"Dani Lorenzo se operó y no pudo entrenar bien la semana pasada. Va a ser baja. Genaro es duda. Dioni lo vemos bien y sigue el protocolo de los servicios médicos. La semana pasada no estaba bien, pero ya sí. Lo ha hecho todo. Va a estar disponible. Kevin también va a estar. Ha entrenado bien los últimos dos días. Ramón ya es uno más. Dani Lorenzo y Haitam, bajas. Genaro, duda".

Ramón Enríquez

"Ya está. Hemos dado nuestro paso y lo tratamos como uno más. Va a estar. Es un jugador más y estamos muy contentos por tenerlo".

Movimientos en el centro del campo

"Manejamos muchas opciones. Para eso está la plantilla. No quiero individualizar. Hay jugadores que han estado bien. Estos son momentos. Es un proceso natural. En estos partidos que quedan habrá picos de forma para todos. Dani Lorenzo estaba excepcional y no podrá estar. Creo muchísimo en el día a día y en el entrenamiento invisible. El verde no engaña. Hay veces que pensamos que un jugador parece que está bien y se le hace un flaco favor sacándolo, y viceversa".

Ferreiro

"Ha jugado en todas las posiciones de ataque. El otro día jugó por izquierda, con Dani Sánchez más profundo. Sabe también hacerlo detrás del punta. Tiene un nivel asociativo muy alto. Cordero e Izan juegan con el filial. Me los llevaría por lo que pueden aportar, pero prefiero que sigan compitiendo antes que no jugar o tener pocos minutos. Juan Hernández, Avilés... tenemos variedad".

Último tramo de competición

"Piernas frescas y mente limpia. Viene un momento de estados de forma. Estamos siendo regulares pese a que venimos de un empate y necesitamos ganar. Los cuatro de arriba estamos haciendo unos números brutales. Nos miramos a nosotros mismos. El enfrentamiento directo es lo que menos me preocupa. Me preocupa el siguiente partido. Tenemos que aumentar el nivel. Estamos a 9 kilómetros, nos estamos acercando. Hay que dar ese sprint final. Tenemos que ser el mejor equipo de la segunda vuelta y ahora mismo no lo somos por el Córdoba".

Clasificación

"Me gustaría haber ganado en Algeciras y estar más cerca. Estamos haciendo muy buenos números. Tenemos que mejorar. Hay dos situaciones para ascender, la directa y el play off. Vamos a pelear".

Relación con Ibon Navarro

"Lo conocí el año pasado y hemos conectado. Somos entrenadores de disciplinas diferentes, pero hay conexiones en el otro lado del deporte. Estoy pendiente de ir a un entrenamiento de ellos. Ibon llegó a las 9.30 y se fue a las 18 de la tarde. Estuvimos hablando todo y fue un intercambio de ideas. Son unos referentes con lo que están haciendo. Están convirtiendo el éxito en monotonía".