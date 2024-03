Pellicer: «Es un punto insuficiente, tenemos la obligación de ganar»

Sergio Pellicer hizo autocrítica tras el empate en La Rosaleda frente al Linares y reconoció que su equipo hizo «la peor primera parte» de lo que va de temporada donde se vio plenamente superado por el conjunto jiennense. El equipo mejoró en la segunda mitad y pudo dar un punto que el míster considera insuficiente: «Tenemos la obligación de ganar». Se mostró feliz por la vuelta y el nivel dado por Ramón.

Análisis del partido

«Ha sido la peor primera parte nuestra. Sobre todo en cuestión de cómo veníamos. Lo de la primera parte no es un tema táctico. No hemos estado organizados. En situaciones de segunda jugada, de no saltar bien... No ha sido una cuestión de actitud. Hemos ido una décima de segundo tarde. Es un rival que compite y se estaba jugando mucho. No hemos estado atentos, me ha sorprendido. Se lo he dicho en el descanso a los jugadores. Hicimos noche juntos, la primera vez que nos hemos concentrado esta temporada. Los cambios han generado un partido más abierto. Queríamos buscar un partido de ida y vuelta. Ramón nos ha dado algo más de claridad. No me voy contento, menos por la gente que ha venido lloviendo. Teníamos que haber dado más. A recuperarse».

Valoración del empate

«Tenemos la obligación de ganar. Un punto es insuficiente. Después de la primera parte, puedes perder, hemos salido vivos. Me quedo con que hemos seguido insistiendo en la segunda parte, pero nuestra obligación es ganar».

Ramón Enríquez

«A Ramón lo conocéis todos. Ha entrado en un contexto de partido complicado. Nos daba esa pausa de colocarnos para empezar a atacar. Le ha costado entrar, pero después daba sentido a todas las jugadas. Lo veo bien. La mejor noticia del partido es su vuelta. A pesar del resultado, ha estado a buen nivel».

Tramo final de temporada

«Estamos siendo junto al Córdoba los mejores equipos de la segunda vuelta. Queremos seguir para tener opciones y seguir luchando. Es normal después de la racha de imbatibilidad que pase esto. Estamos focalizados en buscar las ideas y los rendimientos. Nos quedan 8 etapas y tenemos que dar el máximo. Por la gente y lo que representamos. Les he dicho que todo lo que estamos transmitiendo durante el año es difícil y en poco se puede perder».

¿Falta de actitud?

«No es cuestión de actitud, somos personas. Es el equipo que más se ha acercado a nuestra área. En dos saques de banda nos han generado la ocasión del gol y eso indica que no estábamos bien. No es una cuestión de actitud, el equipo lo intenta y lo da todo. Tenemos que darnos cuenta de que con ponernos la camiseta del Málaga, no eres mejor que el rival. Tenemos que subir el nivel todos, hasta el utillero. El equipo y el club estamos en el año más importante de la historia. De eso se tiene que dar cuenta todo el mundo. Que nos ganen porque sean superiores a nosotros, no por actitud. No somos los mejores. El problema es que llevamos el escudo del Málaga y se piensa que tenemos que arrasar. Cada partido aquí cuesta ganar. Muchos nos damos palmaditas en el pecho de malaguismo, pero aquí tenemos que achuchar todos».