Pellicer: "Era un día para poder certificar el play off"

El técnico del Málaga CF, Sergio Pellicer, ha reconocido que, incluso con el buen momento de forma que atraviesa el Real Murcia, el de este domingo era un partido "para poder certificar el play off". Ha aplaudido que sus pupilos hayan competido y que hayan logrado anular las opciones de los visitantes para anotarse, antes de la expulsión de Ferreiro, los tres puntos.

No obstante, ya son tres los empates seguidos en La Rosaleda y aún no está nada dicho en cuanto a la clasificación: "Quedan 15 puntos y no hay que dar nada por sentado. Hay que pelear por estar lo más arriba posible". También ha reconocido que hay algunos jugadores que están mejor, otros peor, pero el 11 ha sido el mismo de hace siete días: "Creo que es la primera vez que repito alineación".

Asimismo se ha referido a la necesidad de mejorar en los metros donde se decantan los choques: "En las zonas de finalización tenemos que dar ese último paso, aprovechar para decidir". Por otra parte, preguntado durante la rueda de prensa sobre la rigurosidad de la segunda amarilla que ha visto Ferreiro, Pellicer ha indicado que en efecto, tal y como incluso le ha confesado el banquillo rival, "no ha sido. Se va a recurrir la expulsión", finalizó el propio preparador de Nules.

Aún con las tres tablas consecutivas ante la afición, "me quedo con las cosas positivas, porque hemos hecho mucho para ganar", incidió. Para el entrenador malaguista el Real Murcia es un equipo que va a ir a más, con duelos directos que le pueden meter en la pelea directa por el play off. Y ha dicho que en duelos como el de este domingo "todos nos estamos jugando mucho. Este es un buen ensayo para la hora de la verdad, para cuando nos juguemos todo. Y en este sentido, todos, el primero yo, tenemos que mejorar", abundó.

"Creo que esta vez el equipo lo ha intentado, frente a otros partidos en los que reconozco que no hemos competido. Hemos estado jugando desde atrás, asumiendo riesgos y ante un rival muy bien organizado. Me voy a quedar hoy con las cosas positivas, sabiendo que tenemos que ser más precisos que el rival y sin tener que poner excusas"