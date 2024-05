Málaga CF-Antequera CF: En busca de recuperar el cariño de La Rosaleda

Fue en el pasado siglo cuando tuvo lugar el último derbi malagueño en la Rosaleda. Concretamente, el 14 de diciembre del 1997. Ha llovido mucho. En la otra mitad del terreno de juego de una Rosaleda tan reconocible como distinta a la que hoy luce a orillas del Guadalmedina figuraba la UD San Pedro. Así como ahora, el partido correspondía a la tercera categoría del fútbol nacional, en aquella época la denominada Segunda División B.

Un Málaga CF que contaba con nombres destacados en sus filas como los de Basti, Roteta, Pablo Guede o Luis Merino entre otros, saltó al que sería el último enfrentamiento oficial entre dos equipos de la provincia durante los siguientes 27 años. Para rizar más aun el rizo, en el otro partido de aquella liga entre ambos equipos, vencieron los malaguistas en el Estadio Municipal de San Pedro de Alcántara por cero goles a dos, mismo resultado con el que los blanquiazules superaron a los antequeranos en la presente temporada en el Estadio El Maulí, en el choque correspondiente a la primera vuelta. Si bien los malaguistas firmarían a ojos cerrados el resultado final de aquella temporada, que se saldó con el ascenso a Segunda División, no lo harían del resultante del mencionado derbi en La Rosaleda. Los boquerones rascaron un empate a uno en el 89’ después de ver como los sampedreños se habían adelantado un minuto antes. Y a nadie se le escapa que lo último que La Rosaleda necesita en este mayo del 2024 es otro empate.

Punto de inflexión

Desde el seno del club de Martiricos se ha tratado de aventurar el cambio de dinámica que arribará en estas dos últimas fechas ligueras. Tanto Sergio Pellicer, como Nelson Monte o Kike Pérez, los que han hablado públicamente en los últimos días, han mostrado su convicción de que se logrará revertir la situación en el preámbulo del play off. Y, como dice el técnico de Nules, todo pasa por La Rosaleda.

El jugar de local se ha convertido en un dolor de muelas para los malaguistas. Los cuatro empates consecutivos en los últimos enfrentamientos así lo corroboran. La afición, por su parte, ronda el hartazgo y así lo ha visibilizado, entre gritos que reclaman la cabeza de Sergio Pellicer o la del administrador judicial, José María Muñoz. No son las aguas idóneas en las que navegar al play off, pues el clima de crispación no favorece a un equipo que, con el paso de las jornadas, ha evidenciado su vulnerabilidad no únicamente futbolística. La solidez defensiva que tanto rédito ha ofrecido durante el curso hace aguas, y el gol llega en cartillas de racionamiento. Por ello, el Málaga CF entiende el choque frente el Antequera CF del sábado a las 19.00 horas como una oportunidad de reconciliarse con el fútbol, con el triunfo y, en especial, con su templo.

Roberto se lamenta durante el duelo de pretemporada contra el Antequera. / Gregorio Marrero

El Antequera, sin presión

La tranquilidad impera en el otro lado de la provincia. El Antequera se ha asegurado un manso final de temporada fruto del notable curso que han labrado. Con la salida de Abel Segovia, artífice del ascenso de la pasada campaña, existieron lógicas dudas acerca del comienzo de temporada antequeranista. Sin embargo, Javi Medina se encargó de disiparlas. Practicando un fútbol vistoso, sin renunciar a su estilo a pesar de quien esté en frente y con uno de los menores presupuestos de la categoría, es el equipo que más posesión de balón concentra de la liga. Además de los mencionados, los blanquiverdes han superado numerosos obstáculos durante la temporada, como lo fueron las salidas de dos de sus indiscutibles en el mercado invernal, Éric Puerto y Loren Burón, o las lesiones de gravedad de Alejandro Marcelo y Tomi Lanzini, componentes de su columna vertebral. Con todo ello y más, los antequeranos han quedado realmente cerca de poder alcanzar el play off. Tras un esprint final en el que encadenaron cuatro victorias seguidas, fue en los dos últimos partidos disputados hasta el día de hoy en los que se despidió matemáticamente de las posiciones de acceso a las eliminatorias de ascenso. Una controversial derrota en Ceuta y un mal día ante el Real Murcia en El Maulí acabaron por convertir la quinta plaza en inalcanzable. Aun así, es de nota alta el curso de los de la ciudad de Los Dólmenes, que, ya sin presión alguna, llegan a La Rosaleda sin nada que perder, con la ilusión de impresionar en el derbi malagueño y de exhibir el buen juego que los ha caracterizado durante la temporada.