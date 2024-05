Pellicer: "Me preocupa que no seamos nosotros mismos"

El Málaga CF afronta la última jornada de la temporada regular de Primera RFEF ante el Real Madrid Castilla con aspectos aún por decidir. La tercera plaza es el principal y único objetivo tangible previo al play off, aunque Sergio Pellicer destacó en rueda de prensa la importancia de llegar a las eliminatorias de ascenso a Segunda División en la mejor dinámica posible, por lo que encuentra clave el triunfo en el Alfredo Di Stéfano.

Tercera plaza

"No depende de nosotros, pero nuestro objetivo es ganar el partido. Lo realmente importante está a la vuelta de la esquina, estamos muy focalizados en este último partido, tenemos que dar continuidad a las sensaciones del otro día para lo que llega que es lo importante. El play off se certificó en San Fernando en un muy mal partido nuestro con un gol del portero y después del partido en la rueda de prensa parecía un funeral, por vuestra parte y por la mía. Los jugadores son los protagonistas, llegamos en un buen momento. La transferencia de los entrenamientos a los partidos no se estaba dando".

Estado de ánimo del equipo

"Están todos, está claro que el otro día, el caso más claro es el de Luca (Sangalli), a pesar de las situaciones siempre ha estado entrenando, a un nivel muy alto, la energía que da y ese es el espíritu, lo que nos viene es muy importante. En este partido tenemos que conseguir la victoria, es importante el tema del tercer puesto, pero no depende de nosotros. Lo del otro día es el reflejo de lo que me gusta de los futbolistas. La semana sobre todo para ellos es el ambiente muchísimo mejor, se genera autoestima. Los entrenadores tenemos que saber gestionar y ser optimistas en la derrota y pesimistas en la victoria, vamos a ir a contracorriente siempre, en La Rosaleda tenemos que estar ante nuestra gente, tenemos que disipar esas dudas. El fútbol es una mentira si no ganas".

Disponibilidad

"En principio viajan todos, se perdieron un día de entrenamiento por ser cautos, hay que controlar el mínimo detalle, incluso hay algún jugador que está con molestias, pero están todos disponibles salvo los lesionados que tenemos. Mañana vamos a poner el mejor equipo para ganar aunque hay varias dudas. Creo que lo más importante es que y no espero que se repita. Tenemos una base con lo que vimos el otro día y ahí se tienen que sumar todos. Tengo más o menos en la mente el dibujo claro".

El rival

"Le doy importancia a que ganemos el partido, a que seamos nosotros mismos, nos enfrentamos a un rival que ha ganado cuatro de los últimos cinco. Son gente joven, sin presión, que generan mucho. Ahora mismo esa presión la tenemos que disfrutar sabiendo que nos queda lo más bonito. Somos el equipo que menos goles recibe. La energía individual contagia al colectivo".

Preocupación

"También creo que este año llevamos 37 partidos y hemos perdido seis, han habido partidos que hemos remontado y que en nuestro estadio hemos estado por debajo en el marcador y hemos empatado. Dos minutos de La Rosaleda con nuestra gente pueden ser dos goles. A pesar de que en cinco minutos hemos conseguido dos goles. Está claro que lo que tenemos es la gente. Me preocupa que seamos nosotros mismos y corregir esos pequeños detalles.

Siempre que miramos un poco al futuro dejamos de lado el presente. Hay que mirar al presente porque creo que nos va a marcar. Hace nada empezamos la temporada, llevamos 200 y pico entrenamientos, hay que trabajarlo todo porque ahora es donde aparece la gente fuerte, yo los veo preparados. Hemos tenido esa racha con esas dudas con respecto al entrenador y ahí tenemos un máster, llegamos preparados, son los pequeños detalles que tenemos que cuidar. Ese partido lo vi en directo, el Castilla estaba ascendido y ascendió el Eldense".

Posible rival en play off

"No lo sé, nos hemos focalizado en el Castilla, pero mi cuerpo técnico está adelantando trabajo desde hace mucho. No tengo ninguna preferencia. A nivel de conceptos defensivos no tienen mucho talento. Tenemos que focalizarnos en nosotros y da igual el rival. Ningún rival se va a querer enfrentar a nosotros".

Pellicer, durante el duelo ante el Mérida. / Gregorio Marrero

La charla con Kevin

"Yo dije que hablaría el martes con él y el martes no pudo entrenar. Le he dado normalidad, es un chaval joven, el talento se expresa engañando. Hay que tener empatía en ciertas acciones, pero es un chaval joven con aprendizaje, que esté preparado".

Stage de preparación

"La idea es conjunta, es de todos, lo teníamos pensado de hace tiempo, pero el entrenador no hace planes a futuro. Ellos han hecho todo lo posible. Para hacer grupo y trabajar ciertos aspectos y el salir de aquí, vernos en otro contexto y trabajar otros matices. Hay que trabajar de manera más analítica".

El himno de 'El Kanka'

"La canción es preciosa, cuando uno se expone sabemos como es Málaga, la canción es muy conmemorativa, es preciosa. Creo que los cantantes ya saben como es Málaga, creo que es preciosa y en cinco meses os va a gustar más".