El Málaga CF afronta una semana atípica previa al play off

Es semana de play off y el Málaga CF, lo sabe. Cuatro partidos dictarán sentencia y determinarán el resultado de una temporada de más de 40 encuentros que se decide en menos de un mes, y para prepararla de la mejor manera posible, los blanquiazules han modificado su agenda habitual por completo y ya focalizan toda su atención en los preparativos de las eliminatorias, tanto en términos de trabajo individual y colectivo como de cara a la galería.

El comienzo de la misma no fue distinto, ya que tras el triunfo del pasado sábado en Valdebebas ante el Real Madrid Castilla, el domingo se aprovechó para realizar labores de recuperación para los jugadores que disputaron más minutos en el Alfredo Di Stéfano, mientras que el resto del plantel se ejercitó con intensidad. No hubo entrenamiento el lunes, día de descanso, para llegar con las pilas cargadas al martes, día clave en la planificación semanal.

Semana con novedades

El club dio a conocer que realizará una concentración durante la semana del primer partido del play off en Estepona, aunque antes tendrá lugar el Media Day. El club de Martiricos no ha solido hacerlo en los últimos años, aunque sí en esta ocasión. Serán varios los jugadores que atiendan a los medios de comunicación en el Estadio de La Rosaleda antes de marchar a su breve stage, en el que estarán hasta el viaje a Vigo. Serán tres días de concentración en Estepona y de trabajo en las instalaciones del Marbella Football Center, algo que les "ayudará para convivir, verse las caras y estar focalizados" según Sergio Pellicer. El técnico castellonense también comparecerá ante los meidos de comunicación, aunque lo hará el viernes, en la previa del partido, como es habitual. Será el mismo viernes cuando viajen a Vigo, donde tendrá lugar el partido de ida de las semifinales del play off de ascenso.

Dani Lorenzo, durante el derbi provincial entre el Málaga CF y el Antequera CF. / GREGORIO MARRERO / LMA

El sábado es donde empieza lo serio. El Málaga disputa en Balaídos el primer partido de su eliminatoria ante el Celta Fortuna, filial del RC Celta de Vigo. Los canteranos celestes llegarán al encuentro con menos preparativos que los malagueños y, a su vez, con menor presión. Los de Fredi Álvarez, encargado del banquillo olívico desde el ascenso de Claudio Giráldez al primer equipo allá por mediados de marzo, afrontan la promoción de ascenso como un premio al gran trabajo realizado durante la campaña, aunque batallarán con todo ante los malaguistas. Prueba de ello es la presencia de Hugo Álvarez, Hugo Sotelo y Damián Rodríguez, canteranos habituales en el primer equipo desde la llegada de Giráldez, en la disciplina del filial.

El Málaga volverá a jugar un partido en Balaídos. El último concluyó con un empate a cero entre los boquerones y el Celta, en marzo del 2018, aun en Primera División. Ahora, peleando por regresar a Segunda, retorna al feudo vigués para tratar de allanar el camino de la eliminatoria de cara a la vuelta, en La Rosaleda al siguiente fin de semana. Es por tanto una semana realmente atípica para un Málaga que ha avanzado durante la temporada a través de entrenamientos rutinarios, entrevistas y comparecencias de prensa tanto dejugadores como de Sergio Pellicer. Está por ver si le sienta bien a los blanquiazules el Media Day, la concentración y el desplazamiento a Vigo. Y en especial, la presión.