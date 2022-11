¿Una feria de Marbella en San Pedro?

El éxito de la última edición de la Feria de San Pedro Alcántara, a la que acudieron cerca de 450.000 personas en una semana, y la ausencia de un recinto ferial permanente en Marbella hacen que el equipo de Gobierno baraje la posibilidad de organizar la Semana Grande del núcleo de población en la finca La Caridad, una parcela de 80.000 metros cuadrados de superficie junto al río Guadaiza intervenida en el caso Malaya al exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento en los años de gestión del GIL, Juan Antonio Roca.

Pero la incertidumbre ante la repercusión que podría tener la iniciativa en pleno año electoral -la Feria de Marbella se celebra en la primera mitad de junio, por lo que su planificación coincidiría en el tiempo con la recta final de la campaña de unos comicios previstos para finales de mayo- hace que el Ejecutivo local prefiera sopesar la posibilidad de forma discreta en lugar de plantear el debate abiertamente.

El portavoz municipal, Félix Romero, asegura que el emplazamiento de la Feria de Marbella es un «asunto prematuro y no hay ningún planteamiento sobre la ubicación», pero apostilla que el evento «se tendrá que celebrar donde más disfruten los vecinos de Marbella y donde podamos acumular el mayor número de incentivos en cuanto a la facilidad del acceso o seguridad de los asistentes».

«Vivimos en un término municipal, no en dos. Y esto hay que dejarlo bien claro. Yo he nacido en el centro de Marbella y nunca me he sentido extraño en San Pedro. Es verdad que San Pedro tiene una idiosincrasia especial y es un núcleo muy orgulloso de esa idiosincrasia, pero, para mí, lo sampedreños están muy cerca. Vivimos en un solo término municipal y ningún discurso que busque la división es bueno», añade.

Para el concejal del PSOE José Bernal, la feria tiene que estar «sujeta al núcleo de Marbella». «Que la Feria de Marbella esté en la finca La Caridad no es lo más adecuado. Además de las cuestiones relacionadas con las infraestructuras, hay algo que está claro y son las tradiciones. La Feria de Marbella es una de las más antiguas de la provincia y siempre se ha celebrado en el núcleo de Marbella», agrega.

«No entenderíamos lo contrario, que la Feria de San Pedro Alcántara se celebrara en Marbella», añade el edil, que recuerda que la creación de un recinto ferial en Marbella es, desde hace años, «otra de las promesas vendidas e incumplidas» por la alcaldesa, Ángeles Muñoz.

En opinión de Manuel Osorio, concejal del partido autonomista Opción Sampedreña, la posibilidad de utilizar la finca La Caridad para alberga la Feria de Marbella es una decisión que tienen que tomar «la Alcaldía y los marbelleros».

Añade también que, de organizarse finalmente en San Pedro, los asistentes que acudan desde Marbella «tendrán que valorar si quieren recorrer 20 kilómetros de ida y vuelta».

50 atracciones o 14 casetas

La Caridad, una parcela valorada en cinco millones de euros, conserva las edificaciones de marcado estilo andaluz, mientras que las de menor importancia se eliminaron para ganar espacio para la celebración de eventos culturales o sociales.

Durante la Feria de San Pedro, contó con una avenida principal de cerca de 12.000 metros cuadrados de extensión que albergó 14 casetas para asociaciones tradicionales y privadas; a las que se sumó una caseta con picadero de la peña caballista; la habilitada para las personas de más edad; o la municipal, de cerca de 2.000 metros cuadrados de superficie.

En un espacio de 40.000 metros cuadrados de extensión se habilitaron cerca de 50 atracciones para adultos y menores, además del Centro de Coordinación Operativa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la zona de conciertos.

El recinto, ubicado en una zona de difícil acceso, se completó con una parcela anexa de 26.000 metros cuadrados cedida al Ayuntamiento en la que se habilitaron plazas de aparcamiento para cerca de 1.200 vehículos.