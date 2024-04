El PP asegura que existen documentos del proyecto del tren litoral a Marbella

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, aseguró ayer que existen estudios elaborados a lo largo de los años sobre el proyecto para hacer llegar la conexión férrea hasta Marbella, la única ciudad española de más de 100.000 habitantes que carece de esta infraestructura.

Carmona acusó al Gobierno central de desentenderse de una infraestructura «clave» para el desarrollo de la Costa del Sol y del resto de la provincia.

El dirigente del PP malagueño respondió así al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que el lunes aseguró que «no hay un solo papel con el que trabajar» para ejecutar la infraestructura.

Puente «miente al decir que no hay papeles», señaló Carmona. El dirigente del PP malagueño recordó que, en octubre de 2009, el Gobierno de España y la Junta de Andalucía, ambos gobernados entonces por el PSOE, constituyeron una comisión técnica para perfilar el desarrollo del tren de la Costa del Sol, un órgano que debía ser el encargado de retomar unos trabajos que hasta ese momento había realizado el Ejecutivo autonómico presidido por Manuel Chaves y que adjudicó dos tramos.

Carmona señaló también que hay informes y mapas de Ineco, la consultora del Ministerio de Fomento, que señalan que se han redactado para este organismo estudios informativos para el nuevo acceso ferroviario a Marbella y Estepona.

«Pero el ministro dice que no hay papeles. Es algo falso y escandaloso y no nos vamos ni a conformar ni a callar. A los malagueños no nos gustan que nos mientan», apuntó el dirigente del PP provincial.

El entonces diputado socialista Miguel Ángel Heredia, añadió Carmona, pidió al Gobierno que contemplara de manera urgente la prolongación del tren de Cercanías a Marbella y Estepona por su rentabilidad; y en 2017 el Ejecutivo central señalaba que se habían redactado el estudio de viabilidad y el documento inicial ambiental, elaborándose en ese momento el estudio informativo.

Puente señaló en su intervención en una entrevista de Onda Cero que la prolongación del tren de Cercanías desde Málaga y Fuengirola a Marbella no sería competitivo respecto a otras formas de transporte ya que si la vía férrea parase en «20 sitios no es competitivo y al final la gente acabará haciendo lo mismo que hace hasta ahora, que es ir en coche para acercarse a Málaga para coger el AVE».

Respecto a una línea directa entre Marbella y Málaga, Puente indicó que los condicionantes orográficos, medioambientales o económicos del proyecto «son enormes».