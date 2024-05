Marbella reconoce a sus Ciudadanos Honorarios de 2024

Marbella entregó ayer sus títulos de Ciudadanos Honorarios, una de los principales reconocimientos que otorga el municipio, a 16 vecinos que destacan por sus sociales de comunidad y colaboración.

Juan Antonio Vázquez Núñez ‘Juan Delola’, Víctor Marín Tineo, Librada Marín Guillén, José Caracuel, Emilio López Marcelo, Miguel Pérez Carrasco, Michael Reckling, Manuela Merino Quintana, José Antonio Cortés Luque, Alberto Mendoza Luna, José Andrés Sánchez Navarro, Concepción González Cañestre, Carlos Jesús Vázquez Muñoz, Agustín Vázquez Ruiz, Inmaculada López Romero y Francisco Guzmán recibieron su reconocimiento en un acto que se celebró en el Teatro Ciudad de Marbella ante concejales de los grupos políticos de la Corporación local.

Entre los vecinos homenajeados figura el creador digital y director marbellí Víctor Marín, que el año pasado logró la Biznaga de Plata en el Festival de Cine de Málaga con su cortometraje ‘RETAP’.

«Como marbellero, llevo toda la vida mostrando a clientes y amigos de todo el mundo que he tenido la suerte de haber nacido en este pequeño paraíso. Sol, playa, gastronomía... Un sitio que todo el mundo, aunque lo niegue, nos envidia», señaló Marín, que ha colaborado con licencias como Jurassic Park, Jurassic World, Fallout, Once Piece, Terminator o Stranger Things.

El título de Ciudadano Honorario «es uno de los mayores honores en mi carrera y en mi vida. Es un inmenso orgullo que, como marbellero, mi propia tierra me nombre Ciudadano Honorario. Siempre he llevado, llevo y llevaré a Marbella y Málaga como estandarte a todos los rincones del mundo», agregó.

Michael Reckling

Michael Reckling impulsó en 1971 la creación del Órgano del Sol Mayor, ubicado en el interior de la iglesia de La Encarnación y uno de los mejores de España para difundir la música sacra.

El instrumento musical fue ideado con 5.000 tubos construidos en estaño, cobre y madera por los maestros organeros catalanes Gabriel Blancafort y Joan Capella.

«Cuando me comunicaron mi nombramiento como ciudadano honorario, me embargó la emoción. Me vinieron a la mente pasajes de mi vida de más de 50 años con relación de esta querida Marbella. Es imposible no querer a esta ciudad», señaló Reckling, conservador del órgano hasta 2004.

«He sido testigo en primera persona del desarrollo urbano y social. He visto cómo, de manera firme, Marbella se ha convertido en la gran ciudad que es hoy», añadió.

Para la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, «los vecinos homenajeados convierten a Marbella en una ciudad más excelente».

«Las personas que han recibido la distinción entran a formar parte de un listado de vecinos a los que queremos dar las gracias de corazón y que se convierten en grandes embajadores de nuestra tierra. Es, sin duda, un merecido reconocimiento a la dedicación y esfuerzo de cada uno de los ciudadanos honorarios», agregó la regidora.