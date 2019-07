Las campanas de la iglesia no salen de Tebca

Los vecinos de Teba se echaron este lunes por la mañana a la calle para evitar que se llevaron las campanas de la iglesia, sin previo aviso. La noticia de que varios operarios estaban descolgando las campanas de la iglesia corrió como la pólvora y rápidamente decenas de vecinos se movilizaron para evitar que su pueblo se quede, una vez más, sin sus campanas.

Ante la alarma que corrió por el pueblo, la Agrupación de Cofradías de Teba se puso en contacto con el secretario del Obispado de Málaga, quien les respondió que «no sabía nada» pero garantizó que se iba a poner en contacto con el vicario general e informaría al Obispo.

Momentos después de que una multitud se concentrase a las puertas de la iglesia, el alcalde de Teba, Cristóbal Corral, tomó la palabra para asegurar que «se pretendía quitar las campanas para llevarlas a arreglarlas y automatizarlas».

Los vecinos de Teba no estaban de acuerdo con esta decisión ya que, hace algunos años, retiraron las campanas de la iglesia para un motivo similar y no trajeron las mismas, sino que las cambiaron por otras de inferior calidad mientras que las antiguas del pueblo fueron llevadas a otro municipio y día de hoy se desconoce su ubicación. Fue en 1929, cuando las campanas originales se trasladaron a la Exposición Universal de Sevilla y no volvieron jamás. Los tebeños, por miedo a que la historia vuelva a repetirse, se movilizaron este lunes.

Tras sus primeras palabras, el alcalde de Teba confirmó que después de mantener una reunión con el cura y con los técnicos, habían tomado la decisión de no retirar las campanas, y pidió «cordura tanto para el párroco como para los trabajadores que han llegado desde tan lejos».

El alcalde manifestó a este periódico que «no había ninguna información en el Ayuntamiento de Teba sobre que se fueran a trasladar las campanas». Además, «las obras estaban sin licencia ninguna y todo ha sido idea del párroco de bajar las campanas para su restauración», dijo Cristóbal Corral.

Los vecinos del municipio no han querido que le pasara lo mismo que le ocurriera hace unos años y a las nueve y media de la mañana se agolparon en la puerta de la parroquia dispuestos a paralizar los trabajos de traslado de las campanas.

El alcalde de Teba, Cristóbal Corral, insiste en que el Consistorio no había otorgado ningún tipo de licencia para dichas obras y que todo ha sido idea del párroco, pero al ver que la gente se había echado a la calle para defender su patrimonio se ha paralizado el traslado .

El Obispado de Málaga manifestó ayer a La Opinión de Málaga que "ha sido un error del párroco, que desconocía el proceso y los criterios a seguir para la restauración y ya ha sido informado de ello".