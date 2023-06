Francisco Santos ha sido reelegido como alcalde de Coín en la mañana de este sábado. El Salón de Plenos consistorial ha acogido la celebración del Pleno de Investidura donde ha tomado posesión de sus cargos los 21 concejales electos resultantes de las pasadas elecciones municipales del 28 de mayo. “Para mí supone un gran orgullo continuar siendo el alcalde de todos los coineños, no hay cosa que me ilusione más que estar al frente de este Ayuntamiento con el magnífico equipo que me acompaña. Nos vamos a dejar la piel día a día para que Coín siga avanzando y creciendo al ritmo que ya lo está haciendo”, ha destacado el regidor coineño, quien ha agradecido a todos los vecinos y vecinas que han participado en estos comicios, más de 9.500, y en especial “a los que han votado mayoritariamente la candidatura de Partido Popular de Coín”.

“Desde 2011, la candidatura del PP no ha hecho más que crecer desde un 43,55% de los votos hasta un 49,44% en 2023, con lo cual nos trasladan un mensaje muy positivo de que vamos en el camino correcto y así vamos a continuar trabajando para que Coín viva sus mejores años”, ha reseñado. Santos ha hecho hincapié en que Coín será una de las ciudades protagonista en el crecimiento que ya está experimentando la provincia de Málaga y que va a continuar en los próximos años. “Coín está en un momento dulce. Hemos creado los mimbres necesarios para estar preparados para este crecimiento y desarrollo sostenible”, ha sostenido. En su discurso, Francisco Santos ha asegurado que esta legislatura será clave para afianzar el crecimiento que ya está experimentando Coín. “Hemos aumentado el empleo, hemos incrementado la población en más de un 15% en estos cuatro años, hemos aumentado en número de licencias de apertura acerándonos al millar y hemos superado las 1.800 empresas, son datos que nos hablan del buen ritmo de crecimiento que lleva nuestro municipio”, ha explicado. Es por ello que ha anunciado continuar con la estrategia de fomentar el emprendimiento y apoyar a las empresas locales a través del Plan de Subvenciones al Comercio Local. Retos de la nueva legislatura Así, ha avanzado que afronta grandes retos como es el desarrollo logístico e industrial en más de un millón de metros cuadrados de suelo “que permitirá la creación de cientos de puestos de trabajo”, así como de mejorar y aumentar las infraestructuras que permitan seguir creciendo “como es el desdoblamiento de la A-355 Coín-Casapalma, la creación de una nueva ronda norte a Coín o las nuevas infraestructuras hídricas para combatir la sequía y continuar garantizando el suministro de agua evitando pérdidas en la red”. El sector agroalimentario, la mejora de los caminos rurales del municipio, el turismo, la cultura, el deporte, la juventud, los mayores van a seguir siendo “una apuesta segura” por parte del equipo de gobierno al frente del Ayuntamiento según ha resaltado. La Corporación municipal tras los resultados de los comicios celebrados el 28M, es por el Partido Popular, Francisco Javier Santos Cantos, Cristóbal Ortega Urbano, Antonio González García, Raquel López Ballesteros, Ana Belén González Naranjo, Miguel Vázquez Naranjo, Antonio Jesús Lucena Ríos, Vanesa Sedeño Santos, Juan Antonio Bernal Ruiz, Ana Guerrero Carrasco y Jorge González Vera. Por el Partido Socialista, Salvador Rojas Merino, Ana Isabel González Jiménez, Juan Méndez López, Isabel María Jiménez Pabón, José Miguel Lares Urbaneja y María José López Carrasco. Por Andalucía por Sí, Antonio Guzmán Arana y Cristina Rodríguez Jiménez. Por Unidas Podemos Por Coín, Laureano Allan García Henderson, y por VOX, Luis Miguel Rivas. Esta es la cuarta legislatura del Partido Popular al frente del Ayuntamiento con mayoría absoluta. En este sentido, Francisco Santos ha explicado que este resultado los “motiva, ilusiona e impulsa a seguir trabajando a diario”, pero ha asegurado que trabajará y redoblará esfuerzos para llegar a consensos con los partidos políticos de la oposición “si son del interés general y beneficioso para los vecinos de Coín”. Por último, ha tenido palabras de agradecimiento a todos los vecinos de Coín por su confianza, así como a todas las personas, familiares y amigos que han acompañado tanto al regidor como a todo el equipo durante estos años. Tras el acto de investidura en el Salón de Plenos consistorial, el alcalde ha acudido hasta la Patrona y Alcaldesa Perpetua de Coín, Nuestra Señora de la Fuensanta, para hacerle entrega del bastón de mando, como manda la tradición en el municipio, así como pedirle protección y ayuda para los próximos cuatro años de gestión municipal.