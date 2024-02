Campillos dedica una muestra a su Semana Santa en Cuaresma. El Ayuntamiento y la Agrupación de Hermandades y Cofradías de la localidad han organizado el ‘Museo de la Semana Santa de Campillos’, una gran exposición habilitada en el Centro de Interpretación de la Reserva Natural Lagunas de Campillos.

La muestra estará abierta al público los martes, viernes, sábados y domingos de Cuaresma en los siguientes horarios: martes, de once a una; viernes, de cinco a siete; sábados, de once a una y de cinco a siete, y domingos, de once a dos horas.

“El Museo de la Semana Santa era un proyecto que le debíamos tanto a la Agrupación como a todas las hermandades y cofradías de Campillos. La Semana Santa es una de las celebraciones más importantes que tenemos en nuestro pueblo a nivel económico, turístico y también en cuanto a lo que son nuestras raíces y tradiciones. Era de justicia disponer de un lugar, aunque sea durante la Cuaresma, donde poder mostrar todo el potencial de nuestra Semana Santa. El nuestro es un pueblo cofrade y seguro que nadie va a quedar indiferente. Mostramos lo que somos, esas peculiaridades que no se ven en ninguna otra Semana Santa, nuestras bandas de música y la riqueza cultura y patrimonial de nuestras hermandades”, explicó el alcalde.

La presidenta de la Agrupación, María José Palacios, puso en valor «el sentimiento cofrade» de Campillos, dio las gracias al Ayuntamiento «por esta iniciativa» y a las hermandades por su «colaboración y la aportación de sus enseres». Además, destacó la importancia de «divulgar y promover la Semana Santa de Campillos» en un enclave como este.

La muestra ofrece un amplio recorrido por la Semana Santa de Campillos. / C. P.

El museo permitirá a quienes lo visiten realizar un amplio recorrido por la Semana Santa de Campillos y dará la posibilidad de conocer todos los detalles y particularidades de las hermandades, así como los momentos más relevantes de los desfiles procesionales que se llevan a cabo en el municipio durante la Semana de Pasión.

Esta exposición ha sido acondicionada con lonas informativas y enseres de todas las hermandades y estará ambientada con música cofrade, incienso e imágenes de vídeo de la Semana Santa campillera.