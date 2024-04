Cuevas de San Marcos se moviliza para pedir mayor seguridad en el pueblo

Multitudinaria concentración este sábado en Cuevas de San Marcos con motivo de la reciente oleada de robos en el pueblo, incluso a plena luz del día. Los vecinos piden más «seguridad» y «efectividad» a las autoridades competentes.

«Esta última semana hemos estado sufriendo un robo por día. Entran a plena luz e incluso con la gente dentro de sus casas. No tienen escrúpulos», lamenta Irene Moscoso, vecina que, aunque afortunadamente a día de hoy no ha sido víctima de ningún atraco, ha tomado la iniciativa para movilizar al pueblo en busca de una solución conjunta entre todos. «En general se respira mucho miedo. La gente ya no se fía de dejar sus viviendas solas, ni puede uno estar tranquilo en su propia casa, ya no sabemos qué hacer. Todos nos sentimos vulnerables porque ya no hay que tener oro para que te roben, sino que te quitan cualquier cosa», explica.

En cuanto a los posibles autores de los hechos, Moscoso asegura que saben «perfectamente» quienes son. «Cuando se produjo la primera oleada de robos, siempre había alguien patrullando. Ahora se ha dejado de seguir ese sistema y ha sido cuando los individuos han vuelto a sentirse cómodos para volver a actuar«, señala.

En los hurtos han llegado a sustraer no solo dinero, sino también maquinaria agrícola entre otros enseres. «Al ser del pueblo saben perfectamente lo que hay y dónde está».

Por otro lado, los vecinos piden que se haga uso de las cámaras de videovigilancia que hay instaladas por el pueblo y que pueden llegar a servir como prueba para incriminar a los malhechores. «Entendemos que la Guardia Civil no puede estar en todos sitios si también tienen que acudir a otros pueblos, pero por lo menos que aprovechen las cámaras y que así la inversión sirva para algo», comenta.

También solicitan facilidades en los trámites para que la gente no tenga que abstenerse de denunciar.

Recogida de firmas

Por su parte, el Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos ha iniciado una campaña de recogida de firmas para solicitar a la Subdelegación del Gobierno de España en Málaga una mayor dotación de efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con el fin de combatir el reciente aumento de los casos de delincuencia en esta localidad de más de 3.600 habitantes.

El Consistorio ha emitido por redes sociales un comunicado en el que ha hecho un llamamiento a la participación ciudadana en esta acción que tiene como objetivo que vuelva a reinar la tranquilidad en el pueblo, así como garantizar la seguridad de todos los vecinos de este municipio de la Sierra Norte de Málaga.