El nuevo proyecto profesional de Chanel Terrero tendrá el nombre de Disney. La representante de España en Eurovisión 2022 cantará parte de la BSO de 'Pinocho', la nueva película de acción real de la factoría de animación, según ha desvelado este lunes a través de un comunicado y de sus publicaciones en las redes sociales.

La interpretará el clásico tema 'La estrella azul', que formará parte de los créditos finales de la película para España, que se estrenará el próximo jueves 8 de septiembre. El tema es la versión en español de la canción original 'When You Wish Upon A Star', interpretada por la nominada al Premio de la Academia Cynthia Erivo en su versión original.

✨ES REAL✨ ¡Soy chica Disney!

AAAAAAHHHHHH💖

Pondré voz a la canción principal de la nueva película de #Pinocho QUE SE ESTRENA ESTE 8 de SEPTIEMBRE EN @DisneyPlusES 🫶🏾✨🌟



¿Sigo en una nube? Sep🥰 https://t.co/XFYXsuTPa0 — Chanel Terrero (@ChanelTerrero) 5 de septiembre de 2022

"Que Disney me llamase para cantar este tema que cala tanto y que todo el mundo reconoce me pareció un reto brutal y me hizo muchísima ilusión. Lo he cogido con muchas ganas y mucho respeto”, dice Chanel sobre esta nueva canción, que también verá la luz el próximo día 8 de septiembre.

La noticia llega después de que Chanel Terrero se desvinculase del que iba a ser su primer gran proyecto tras triunfar en el Festival de Eurovisión 2022. La cantante y actriz no será finalmente la protagonista de 'MALINCHE', el nuevo musical de Nacho Cano, que narra la historia de amor entre La Malinche y Hernán Cortés durante la conquista de América, según informa la edición web de ABC.

La repercusión que ha tenido tras lograr la tercera posición en el certamen musical con 'Slomo' ha sido el motivo de esta salida en el último momento, ya que le ha generado numerosos compromisos discográficos y musicales que hacen imposible asumir las obligaciones que supone subirse cada día al escenario.

Chanel comenzó a trabajar en este espectáculo junto a Nacho Cano y otros artistas meses antes de plantearse incluso presentarse al Benidorm Fest, estando en el proceso de creación del musical. Su gran experiencia en este género al haber pasado por espectáculos como 'Mamma mia!', 'El rey león' o 'Flashdance', era su gran aval. El estreno está previsto para el próximo 15 de septiembre y Chanel ya había grabado a grabar una canción, 'Destino México', para el montaje musical.

Finalmente, Chanel será sustituida en el reparto de 'Malinche' por Andrea Boyardo, una artista mexicana que ha protagonizado las producciones de su país y española del musical 'El rey león'. Previamente a la cantante , Melissa Barrera fue elegida para realizar este papel, pero tuvo que dejarlo para protagonizar en Estados Unidos la película 'Scream', junto a Neve Campbell y Courteney Cox, entre otros.