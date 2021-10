Este lunes se vivió un momento de máxima tensión en el plató de 'El debate de las tentaciones'. Tony Spina, actual pareja de Marta Peñate, acudió al programa para comentar el 'círculo de fuego' entre su novia y Mayka, la participante con la que mantuvo una historia de amor durante el pasado año. Sin embargo, el italiano acabó yéndose del estudio tras una discusión con Sandra Barneda y Nagore Robles.

Tony explicó que Mayka había hablado "muy mal" de él y que había contado "cosas íntimas" de su relación, pero prefirió no entrar en detalles. Al ver que su invitado se cerraba en banda, la presentadora le dio un toque de atención y le recordó el motivo por el que había acudido al debate: "Oye, Tony, si estás aquí es para aclarar algo, hijo. Si no, coges y te vas del plató, porque no estás contando nada".

En ese momento, el exconcursante de 'MYHYV' se encaró a Sandra e insistió en que no iba a hablar más sobre el tema: "¿De qué estamos hablando? Lo estoy diciendo, que ha contado cosas muy feas. ¿Quieres que las cuente aquí ahora mismo? ¡Pues no las voy a contar!". "Son cosas íntimas entre nosotros", apuntó ante el asombro de la conductora: "¿Pero de qué tipo, hijo? No te estoy diciendo que especifiques".

Fue entonces cuando Nagore Robles entró en la discusión para afear la actitud de Tony: "Honestamente, creo que tanto tú como Marta sois un poco vendehumos en esta historia". "Creo que ella se está haciendo la ofendida...", empezó a argumentar la colaboradora sin poder terminar debido a la interrupción del invitado: "¿Si hablan mal de tu pareja, a ti te da igual?". "A ver si no hablas en todo el rato y cuando hablo yo, hablas", le espetó ella.

Visiblemente cabreado, el también exconcursante de 'Supervivientes' se levantó de su asiento para abandonar el plató: "Bueno señores, no voy a pasar por ahí. Muchas gracias por la invitación y que vaya bien". Una reacción que sorprendió a Barneda, que zanjó este tema con un dardo: "A lo mejor le veremos especificando en otro plató y no en El Debate de las Tentaciones".