'Espejo Público' ha entrevistado esta mañana a Lola, una tiktoker famosa por indignarse con los vídeos de otros usuarios preparando paellas. El programa ha acompañado a la mujer a un mercado para contar los ingredientes de la verdadera paella valenciana, que son: "la tabella, el garrofó y la ferraúra".

"Los precios están un poco altos", ha reconocido ella. La ferraúra es una variedad de judía verde que debido al calor sofocante de este verano está escaseando. "No hay porque cuando sale la flor en vez de granar se cae por el calor" explica la responsable del puesto de verduras en el mercado. Una opción más económica sería utilizar "bajoqueta perona".

Tras esto, Lola se ha dirigido a la carnicería para buscar el pollo y el conejo, esperando también encontrarse con precios algo altos. Ha sido entonces cuando ha explicado que en la antigüedad se utilizaba un ingrediente más barato: "Como no se pueda nos va a tocar hacer como en la antigüedad, en la época de mi padre y mi abuelo, ir a la acequia cazar ratas"

Su confesión causaba estupor entre Lorena García y los colaboradores: "Antes la paella llevaba rata, no la he probado y espero que no me toque", ha comentado Lola.