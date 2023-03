Mariló Montero fue la encargada de enfrentarse a la apnea esta semana en 'El Desafío', y la concursante dejó a todo el plató en tensión y sin palabras, aunque también con un gran susto incluso para el instructor de la prueba.

La presentadora es una de las claras candidatas a alzarse con el triunfo en la gran final, y quizás por ello quiso lucirse en la prueba. Montero se sumergió en la pecera y pasados los 4 minutos, Juandi le ordenaba salir, pero sin obtener respuesta. Ni siquiera la concursante hizo señales con los dedos para comunicar que se encontraba bien, así que el instructor tuvo que sacarla a la fuerza del agua. Una vez fuera, ella quiso saber su marca y Roberto Leal le comunicó que había conseguido aguantar cuatro minutos y ocho segundos, algo que provocó el llanto de la protagonista, y la hizo sumergirse otra vez en el agua.

"¡Qué se ahoga, que está debajo del agua!", gritaba Rosa López. Juandi tuvo que volver a sacar a Mariló del agua ante el susto de todos los presentes en plató. "La ha sacado Juandi, si no se queda ahí dentro", comentaba Ana Guerra.

"Podía haber aguantado más. Sabía que podía aguantar un segundo más", afirmaba la comunicadora mientras todo el público le aplaudía. En ese momento, el presentador quiso dedicarle unas palabras: "Venimos de una marca como la que consiguió Rosa de 4:40 que es una auténtica locura. Pero, es que ahora vienes tú y haces 4:08, que me parece una salvajada igual".

Los elogios no quedaron ahí porque el jurado también tenía algo que decir sobre lo sucedido. "Es la primera vez que, de verdad, Juandi tiene que sacar a un concursante. La ha sacado literalmente del agua, porque si no se hubiera quedado. Ha sido una maravilla tenerte en este programa", decía Juan del Val, mientras Pilar Rubio y Cristina Pedroche se sacaban las lágrimas.

"La semana pasada Rosa devaluó los segundos en la apnea, pero a mí me has desarmado. Me parecía tan difícil volver a emocionarme con esta prueba, y yo creo que tú eres una persona que se te mete algo en la cabeza y mucho cuidadito contigo. Me ha sorprendido también mucho la fuerza que has hecho resistiéndote a Juandi sacándote. Yo creía que te querías quedar ahí a vivir. Enhorabuena", concluyó Santiago Segura.