Pedro Piqueras inicia su particular cuenta atrás para su retirada del mundo de la televisión. El periodista ha puesto fecha de la última edición de Informativos Telecinco que presentará antes de cederle el testigo a Carlos Franganillo, el fichaje bomba de Mediaset para sustituirle.

"Me queda, de lunes a jueves, de hoy hasta el 21 de diciembre", aseguró el director de los servicios de informativos de Telecinco en una entrevista que ha concedido a Luz Sánchez-Mellado para El País, desvelando a su vez que lleva dos años pidiendo marcharse.

El comunicador también ha explicado por qué ha decidido retirarse de la televisión en este momento: "Notaba la edad empezando a pesar, como que te cambian el terreno que pisas, no estaba tan ágil para las decisiones rápidas que requiere este oficio, y pensé en ir marchándome. Lo dije en la cadena. Me pidieron que me quedara. Luego vino lo de Ucrania, el endiablado año electoral, Gaza, la investidura, y tú mismo te dices, ¿cómo te vas a ir? Me fui quedando por responsabilidad, hasta que, con la investidura resuelta y un nuevo jefe de informativos, dije: es ahora o nunca".

"Estoy como los toreros al final de temporada: atorao. No saben si torear con la izquierda o la derecha, lo hacen todo, correctamente, de oficio, pero llega un momento en que saben que deben parar. Además, llevo 34 años haciendo lo mismo, saliendo a las 10 de la noche, sin vida social. Tengo 68 años. No todo es trabajo", comenta Piqueras en esta entrevista.

Cabe recordar que Pedro Piqueras también estuvo esta semana en la última entrega del 'Viajando con Chester' en el que también habló de Carlos Franganillo, que le sustituirá al frente de 'Informativos Telecinco', y del que solo tuvo buenas palabras: "Creo que es una buena elección, yo estoy muy contento".

"Franganillo y yo somos dos personas que entendemos el periodismo de un modo muy parecido. Siempre veía en él el tipo que me gustaría que me sucediera", compartió Piqueras. De hecho, tal y como confirmó, él mismo participó en el fichaje de Franganillo: "Él estaba muy a gusto en TVE. He colaborado para que viniera y estoy satisfecho".

Risto apuntó que el expresentador del 'Telediario' llega a Mediaset "en una época nada fácil" para el grupo de comunicación, en referencia a la crisis de audiencias que atraviesa: "Está en un momento muy tocado y nos estamos resintiendo todos". Una situación sobre la que Piqueras también se pronunció: "Yo lo he notado la fuga de 'Pasapalabra' y lo he sufrido".

Por otro lado, reconoció que le da "un poco de rabia" retirarse cuando Mediaset empieza a darle más peso al sello de 'Informativos Telecinco': "Este consejero delegado, Alessandro Salem, está apostando fuertemente por los informativos. Va a montar un decorado magnífico. Ha traído un jefe de informativos, Paco Moreno, que es amigo mío". No obstante, está convencido de su jubilación: "Cumplo 69 años dentro de seis meses. Un proyecto informativo necesita un tiempo para hacerse y consolidarse, me plantaría en los 72 en ese momento de consolidación".