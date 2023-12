Laura Bozzo se convirtió anoche en la protagonista absoluta de la semifinal de 'GH VIP 8'. Y no solo por finalizar en cuarta posición, sino por el cabreo monumental que se pilló tras quedarse a las puertas de la gran final de esta noche. La presentadora, que partía como una de las grandes favoritas por el contenido que ha dado durante su estancia en la casa, no ocultó su decepción y cargó contra todos tras conocer la decisión de la audiencia.

Tras descubrir que era la expulsada frente a Albert Infante, Naomi y Luitingo, la peruana pidió salir inmediatamente de Guadalix de la Sierra. "¿Me pueden abrir, por favor? Nadie va a tocar mi ropa", pidió mientras Marta Flich intentaba tranquilizarla sin éxito: "No tengo nada que hablar contigo. Por favor, ábreme la puerta". "No me voy a quedar. No quiero hablar, quiero regresarme a mi país", insistió.

Más adelante, Laura entró en la casa con reproches hacia sus compañeros. "Gracias a todos, esos ataques me destruyeron", le espetó a Carmen Alcayde antes de entrar en la habitación para recoger sus cosas: "Primer avión para América, por favor". De nuevo, Flich intentó hablar con ella para calmar los ánimos: "No me gusta verte así. Has hecho un concurso extraordinario, no quiero que te vayas con ese mal sabor de boca".

"No te preocupes, que yo tengo donde ir. No dependo de este concurso para comer. Vine con un sueño y me equivoqué. No es cierto, uno no puede volver a empezar a los 70 en un país extraño donde te van a ver como una loca. Esto fue un sueño estúpido", respondió Bozzo: "A veces, perdiendo se gana. Soy ganadora en mi tierra. Gracias y besos para América. Perdón por haberme ido, pero ya regreso". "Váyanse al carajo", soltó cuando Flich y el Súper le pidieron que se despidiera de la casa: "Reina de mi país, no de los extranjeros".

Teniendo en cuenta esta actitud, parecía que Bozzo ni siquiera iba a pisar el plató del reality de Telecinco, pero finalmente acabó entrando por la puerta para hablar en persona con la presentadora.

"Quiero agradecer al público, porque sin el público no habría sido nada. Estoy contenta. Antes de entrar a la casa tenía una propuesta de un canal aquí en España, que no son ustedes. Espero poder empezar en enero", le dijo a una Flich que reaccionó con una carcajada: "¿Pero tan enfadada estás? Pensaba que estarías más agradecida".

Al final de la gala, Bozzo se despidió con frialdad de los tres finalistas, siendo Albert el mayor beneficiado por sus palabras: "Gracias, te mando besos. Te quiero". "¡Albert ganador!", exclamó la cuarta finalista de 'GH VIP'.