Cambié algo, perdón

Hay caras que son una poesía: con sus metáforas, sus alegorías, sus anáforas, sus sinécdoques, sus concatenaciones€ Incluso con sus zeugmas y calambures ¿se dice así? Hay caras que son una obra de arte en sí mismas. Este es el caso de la inextricable cara de Dña. Susana Díaz and company ¡Ay! A ver, analicemos el poema: el PSOE ha gobernado durante 36 años y gracias a esto, ahora sube la derecha. Pues, deberían de felicitarse, ¿no? En mi modesta opinión, un partido sube porque el que está en el poder fracasa. Ahora bien, eso que dice la Sra. Díaz de: «Nosotros seremos el dique de contención de la extrema derecha en Andalucía», no sé cómo encajarlo, me parece un contrasentido: «¿cómo van a limitar a quienes ayudaron a subir? ¿No se lo tenían que haber pensado antes?». Explíqueme eso: ¿es, quizás, un oxímoron? Ustedes son los responsables de lo que ha sucedido. Hay que ser realistas y asumir las consecuencias: su fracaso nos ha traído a estos extremistas. ¡Enhorabuena!

Venancio Rodríguez Sanz. Málaga