'Presencia de cucarachas', por Salvador Cortés Cortés

En los meses de verano es común la presencia de cucarachas en Málaga. Fácil es controlarlas y eliminarlas en casa, bien con insecticidas, bien a porrazos o pisotones; pero difícil es evitarlas en espacios públicos, sobre todo en calles y plazas. El Área de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento de Málaga nos proporciona un teléfono gratuito para que expongamos nuestras quejas, lo pueden ver en todas las papeleras, aunque, como apoyo, dado que la queja ya se expuso, y no se ve que haya tenido en cuenta, añadiré este escrito. En las aceras de calle Maestranza hay plantados naranjos, desde hace años; los alcorques de dichos naranjos están tapados con rejas metálicas; en el espacio entre la tierra y la reja se acumula la basura: lógico, puesto que son rejas; pues bien, en estos espacios viven las cucarachas: alimento no les falta, desde luego, ni protección. Allí las cucarachas practican ejercicio, suben y bajan troncos, toman impulso para volar, procrean, en fin, un edén. Hay incluso, frente a un local en desuso en el número 27, un naranjo, mejor dicho, un alcorque de un naranjo, que, al estar la tierra más baja que en otros, aglutina más inquilinos, puesto que las ratas han encontrado una madriguera perfecta, y aquel sitio es un tótum revolútum de alimañas, hasta vienen gatos (¡gracias, gatos!) a hacer su ronda, manteniendo un puesto de vigilancia por si algún roedor se despista. Recuerden, el número 27. Bueno, sin más me despido, esperando que alguna vez sea enviado algún operario a poner remedio. Gracias.