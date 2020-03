No hay química sin fórmula

¿Cuál es el modelo de la relación entre Sánchez e Iglesias?. No es matrimonio, claro, ni pareja estable, pero tampoco flirteo, ni noviazgo de verano (de invierno, en este caso), pues sus vidas políticas a corto y medio plazo estan unidas. ¿Cabría hablar de esa tipología que se llama amigos con derecho a roce?. Podría, pero bajo ese modelo el roce es el de los cuerpos para darse placer, no para arañarse. El roce no puede ser como ese hermano menor del choque que tanto nos infligen las columnas de los garajes. En todo caso sin un modelo definido y mutuamente aceptado, con sus códigos explícitos o implícitos, no hay relación que dure. Quizás podría servir el de pareja discutidora, un tipo de relación en el que sus integrantes riñen a todas horas, e incluso a veces simulan romper, pero se necesitan tanto que al final es solo un ritual. Se trata de una de las fórmulas más duraderas.