INMUNIZA MÁS UNA POSE QUE JUGARTE LA VIDA



Una vez me la jugué saliendo en defensa de una chica a la que su novio la estaba maltratando: me rodearon tres de sus amigos y empezaron a empujarme. Tuve la suerte de que un señor que pasaba por allí llamó a la policía. Cuando llegaron los municipales, la chica se puso de parte de su novio negando lo que yo decía. Después de cogernos el DNI a todos: el chico, la chica y sus amigos se fueron juntos tan alegremente. Mientras me dirigía a casa, yo me iba diciendo: «Soy tonto, con suerte, me he jugado una temporada en la UCI, ¿y para qué? Ni siquiera la chica me dio las gracias». Ha pasado el tiempo de aquello. No hace mucho, una fémina me acusó de ser machista. Yo me callé, me di la media vuelta y me fui. Mientras me iba para casa, me iba diciendo: «¡Qué fácil es decir 'machista'! Por otra parte ¿Será verdad? Entonces, tratar de salvar a una mujer de una agresión, ¿no me vacuna para nada? Y si me vacuna, ¿la inmunidad solo es para un rato?». En fin, ¿hay por ahí fuera alguna buena señora que me pueda decir si cometí una tontería? Es que, visto el poco agradecimiento y lo fácil que es para algunas decir machista, no sé si volvería a jugármela.

Venancio Rodríguez Sanz

Málaga