Crecer o no crecer ¿en qué?

Seguramente crecer o no crecer es el ser o no ser del sistema. Hace 51 años el Club de Roma, anticipándose, planteaba un crecimiento 0 en los países desarrollados. Salvo cuatro insensatos hoy todo el que sabe, sabe que hay que parar, pero no sabe cómo, pues de un modo u otro todos somos empleados del sistema. A lo más que se atreve es a usar eufemismos como crecimiento sostenible, en realidad una contradictio in terminis tipo helado frito. En el otro extremo están los partidarios del decrecimiento, que teniendo razón en el fondo equivocan la palabra, pues el asunto no es decrecer, sino crecer en las cosas de veras valiosas, ayudando a un cambio de conciencia, bajando el consumo de consumibles (que nos consumen) y aumentando el disfrute de bienes que al crecer su uso no se gastan, como el saber, el arte, la cultura y la naturaleza, en este caso aprendiendo a gozarla sin consumirla.